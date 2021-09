Feinmann rompió el silencio tras el triunfo judicial sobre Cristina: “Quería que me arrodille"

El periodista Eduardo Feinmann se refirió este viernes al fallo judicial que rechazó la demanda de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su contra "por daños y perjuicios".

"Ella me demandó por daños y perjuicios. Pretendía que me baje los pantalones, pretendía que pague con mis bienes porque a ella no le gustaron mis dichos. Yo le dije señora, haga lo que tenga que hacer. Lo que pretendía su abogado, (Gregorio) Dalbón, era que uno se arrodille y pida disculpas y de esa manera tratar de cerrarnos la boca, meternos miedo", dijo Feinmann tras conocer la decisión de la Justicia.

El descargo lo realizó al abrir el programa que conduce en el canal LN+. En ese marco, Feinmann recordó que en dos oportunidades rechazó una mediación al sostener que su libertad de expresión no la negocia "ni con Cristina Kirchner ni contra mil Cristina Kirchner".

"Gracias a Dios todavía hay jueces con pelotas, con lo que hay que tener, para tomar decisiones. En 2016, cuando me inicia la causa, ella era nada, pero venía de ser dos veces Presidente. Se nota que hay una Justicia que no es influenciable", destacó Feinmann.

Después de insistir que le "parece maravilloso" el fallo y que la vicepresidenta "va a apelar", Feinmann enfatizó que "lo que dijo el juez es que no hay ofensa, y además basándose en pilares que son fundamentales en una Nación como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la Constitución Nacional y los derechos constitucionales".

Para Feinmann, el fallo, de 21 páginas, "es una pieza que sirve a los periodistas y a la sociedad toda porque el día de mañana puede ser contra cualquier ciudadano en una red social".