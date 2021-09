VIDEO.- Pudo apretar la alarma y se salvó de otro ataque motochorro en un barrio "liberado"

Un vecino logró escapar de lo que hubiese sido un segundo robo en pocas semanas gracias a que al ver a los motochorros salió corriendo y pese a que uno de ellos logró derribarlo y golpearlo pudo apretar el botón de la alarma vecinal que llevaba encima.

Ocurrió en 36 entre 22 y 23, una zona que parece liberada al accionar delictivo y donde, entre otros ejemplos del alto registro de inseguridad que se vive en la zona, hay un almacén que ya fue asaltado 36 veces.

Anoche, cerca de las 23.45, Roberto Rollié, un jubilado de 64 años, llegaba a su casa a bordo de su auto Renault Sandero color rojo cuando ni bien se disponía a abrir el garage vio cuando se le abalanzaban dos motos con dos sujetos en una y otro en la restante. "Evidentemente me venían siguiendo y yo no me di cuenta", estimó en diálogo con ELDIA.COM.

Al ver a los delincuentes a Rollié se le vinieron a la mente las imágenes de lo ocurrido el pasado 13 de julio cuando fue víctimas de una entradera de las mismas características.

"Salí corriendo y uno de ellos me persiguió y me tiró al piso mientras me amenazaba con un arma. Yo le dije que no me mate y pude accionar el botón de la alarma vecinal. Ahí entonces huyeron pero uno de ellos se subió a mi auto y escaparon. Al auto lo dejaron abandonado a la vuelta", contó.

El vecino quedó golpeado y con el impacto de lo ocurrido. El hecho no hace más que reafirmar el peligro que ronda ese barrio donde los robos, cuentan, se suceden de diferentes maneras.

"Esta vez la saqué barata, por suerte tenía el botón en el llavero de casa y mientras corría lo pude apretar", señaló. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona que acaso sirvan a la policía para ir tras los malvivientes pese a que actuaron con los rostros tapados.