Myriam Bregman: "En Javier Milei se concentran la derecha radical y el voto militar"

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Myriam Bregman, aseguró hoy que los candidatos como Javier Milei "vienen a ocupar un espacio" que queda vacante de Juntos por el Cambio y combinan "la derecha que se radicaliza con el voto militar".



"Este tipo de candidatos vienen a ocupar un espacio. Cambiemos pierde parte del voto, centralmente en Capital, por derecha. Hay un sector que se radicaliza y gira hacia estos candidatos, que tienen gente alrededor del mundo pensando cómo crear estas figuras, como (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro", analizó Bregman respecto a la candidatura de Javier Milei, en diálogo con Radio con Vos. Y agregó: "En Argentina se combinan ese sector de la derecha, que se radicaliza, con el voto militar que siempre tuvo una expresión pequeña. En el personaje de (Javier) Milei se concentran esas dos cosas".



También apuntó contra "el poder y los medios más concentrados" que prefieren darle "una importancia muy grande" a los candidatos de derecha. "Hay un interés mundial en que la crisis que está viviendo el sistema capitalista y el descontento se canalicen por personajes de la derecha", evaluó.



La precandidata a diputada en CABA por el FIT aseguró que el surgimiento de estos partidos, autodenominados libertarios, expresan "una reacción al cambio del mapa de América Latina". "Sus modelos, que eran Colombia y Chile, entraron completamente en crisis. Eso los enloquece y es una reacción nacional al avance que tuvimos las mujeres. Les molesta muchísimo que hayamos conseguido el derecho al aborto y que haya sido desde abajo, con la organización", planteó. Y marcó que desde esta derecha radicalizada "no tienen problemas en hacer acotaciones misóginas, homofóbicas, antisemitas".

"Me pasaron un video del acto de ayer donde hablan del potencial genético de las personas", acotó sobre el acto de cierre de campaña de Javier Milei, que se realizó ayer en Parque Lezama de Buenos Aires. Y expresó: "Como diputados no los veo yendo a quemar el Banco Central, los veo votando todo como la derecha más tradicional, pero los valores que transmiten me parecen muy peligrosos".