Cristina Kirchner defendió el cepo a la exportación de carne: “Lo dice un carnicero”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que "la estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", al referirse al precio de la carne y de los alimentos en general.



"Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en el canal TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.



Junto a la declaración, Fernández de Kirchner posteó un video de una nota periodística del canal de cable Todo Noticias (TN), en la que un carnicero llamado Gonzalo dice: “Hoy mantener durante dos meses los precios -de la carne- en la Argentina es una hazaña y lo festejamos".



"Hace más de dos meses que aumenté la última vez la carne. Ya no lo recuerdo y eso es una hazaña no recordarl