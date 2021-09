A pesar de la falta de permiso, hay delivery de medicamentos

A pesar de las advertencias de colegios profesionales y la falta de permiso legal, la venta a domicilio de medicamentos -tanto recetados como de venta libre- llegó en pandemia y el servicio quedó instalado en numerosas farmacias de la Ciudad. Distintas fuentes consultadas remarcaron que más de la mitad de los locales del rubro tendrían esa alternativa.

La ley provincial 10.606 aprobada en 1987, en el artículo 2 menciona que “la dispensación al público de medicamentos y material aséptico, solo se efectuará en las farmacias, quedando terminantemente prohibido realizarlo fuera de las mismas, aún cuando se tratara de aquellos de venta sin receta o libre”. L

La pandemia y la aprobación de la receta electrónica abrieron el camino al delivery y al take away. De algún modo, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego el Distanciamiento Social (DISPO) se transformaron en aliados de las dos modalidades de venta.

El delivery se hace mediante llamadas telefónicas o WhatsApp. Si es un medicamento bajo receta, se envía por WhatsApp la imagen, se valida la misma y tras recibir la aprobación administrativa se pacta el pago: efectivo, tarjeta (débito o crédito) o por las nuevas aplicaciones digitales.

El take away está permitido. Se utiliza el mismo mecanismo para el pedido y validación de la receta, y una vez aprobada la venta, el paciente va hacia la farmacia a retirarlo. En algunos casos, pasa directamente al mostrador sin hacer la fila que habitualmente se realiza en la vereda por protocolos sanitarios.

En relación al take away -la herramienta permitida- es un instrumento que muchos pacientes y clientes no lo utilizan, en buena proporción por su desconocimiento. Según vecinos que hablaron con este diario, no todas las farmacias dan prioridad a quienes hacen una reserva de medicamentos vía digital y sólo se ahorra el tiempo de pedido del medicamento y se concurre con la certeza de que lo que se va a buscar está en el local.

QUE DICEN EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Desde el colegio de Farmacéuticos de La Plata se informa que el “servicio de mensajerías o delivery no se encuentra habilitado. Sí podemos realizarlo con la modalidad “take away” para preparar el pedido y que esté todo listo para cuando lo vienen a retirar”.

También indicaron que “al ser una ley provincial quien debería controlar es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya que el colegio profesional no tiene poder de policía y no puede hacerlo. Lo que se hace es informar lo legal y se asesora en lo que sí se puede hacer”, remarcaron.

Desde el Colegio de Farmacéuticos provincial se remarcó que “la atención del farmacéutico es personal en la farmacia. Una cuestión fue en contexto de aislamiento y otra es ahora . Los servicios profesionales de asesoramiento son personales con el profesional en la farmacia . El medicamento no es una mercancía común”.

En nuestra ciudad, el delivery sólo está permitido para la venta de productos de perfumería, cosmética y cuidado personal.