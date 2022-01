VIDEO.- Cuadras y cuadras de cola: así los turistas esperan para testearse en Pinamar

Los centros de testeos de COVID-19 en Pinamar muestran, antes de la llegada masiva de turistas, aglomeraciones en estos lugares esperando su turno para hisoparse. La demanda se disparó con el inicio de la temporada, que tiene al distrito costero como uno de los más elegidos, con niveles de ocupación de más del 30% respecto de lo habitual en esta época del año.

En Pinamar hay cuatro centros de testeos. Uno es público: queda al lado del hospital municipal y lo llaman el “hisopódromo”, aunque es en realidad un centro de jubilados que está conectado por una rampa con ese nosocomio y al que se ingresa por la calle De las Medusas al 1.200. Abre sus puertas de lunes a viernes por la mañana, de 7.30 a 10. Los otros tres son laboratorios privados.

LEA TAMBIÉN El personal de salud de la Provincia no deberá aislarse al ser contacto estrecho

Un lector envió a EL DIA imágenes de las cuadras y cuadras de cola que en la jornada de hoy se pudo observar camino al lugar de testeo. Pese a las altas temperaturas, se las arreglaron para buscar un poco de sombra y así esperar su turno para realizar la prueba que arroja si tenés o no coronavirus.

No obstante, el turismo no para: son pocas las localidades que no registraron récord de viajeros en la primera semana del año con niveles de ocupación cercanos al 100%, principalmente en los balnearios más movidos de la Costa Argentina.

En esta línea, y ante la falta de nuevos aforos y prácticamente ninguna restricción a la circulación o las actividades de recreación más que el Pase Sanitario, los turistas se mueven sin preocupación yendo de la playa a un restaurant sin extremar cuidados.