En los comercios platenses entre 10 y 20 % de los empleados no concurre a trabajar por infección de Covid

La Federación Empresaria La Plata (FELP) afirmó que en La Plata entre el 10 y 20 por ciento de los trabajadores del sector del comercio está infectado con Covid-19 y no concurren a trabajar..

Gustavo Celestre, vicepresidente de la entidad, habló al respecto con La Redonda 100.3. Según detalló, "estamos viendo en los comercios quiénes no tienen el esquema completo de vacunación" y "algunas bajas" por el coronavirus.

"Para las Pymes chicas es una desgracia porque no tiene una gran cantidad de empleados. Y no está hoy la posibilidad de hacer burbuja. Estamos tratando que esto no moleste y se pueda brindar una buena atención al público", dijo.

Asimismo, se refirió al alto ausentismo laboral como consecuencia del crecimiento de casos de Covid. Cabe remarcar que, según la Cámara Argentina de Comercio, en la Provincia de Buenos Aires 1 de cada 3 empleados no está concurriendo a su trabajo por infección de coronavirus.

"Estamos recibiendo permanentemente el ausentismo, no por capricho, sino por contagio. Aquí tenemos entre 10 y 20 por ciento de empleados ausentes", consignó.

Y afirmó que "lo que más me preocupa es que esto siga avanzando y se trabe". "Notamos Pymes con más cantidad de empleado que pueden armar burbujas y otras que no. Lo más importante es respetar lo sanitario", dijo.

"Hay fábricas que cuando provocan su burbuja se achica la producción pero la fábrica o negocio sigue trabajando. El crecimiento de los contagios a diario preocupa y mucho", sostuvo.

"La positividad está muy alta. Estamos en alerta. Preocupa que con la infección de empleados perdamos capacidad de atención y de logística en los comercios", sostuvo.