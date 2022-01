Un sector de La Plata se quedó sin agua en medio de la ola de calor sofocante: crecen las quejas

Miles de vecinos vuelven a padecer la falta de agua en medio de la ola de calor, ya que para hoy está pronosticado que la temperatura alcance los 39º. Desde las 10 comenzaron a llegar mensajes al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) indicando que ya no salía ni una gota desde algunas canillas y que incluso en distintas zonas disminuyó la presión.

Desde Absa informaron que "se está trabajando en la reparación de dos roturas sobre la cañería de agua en 66 y 19; y 66 entre 21 y 22". Según precisaron en un comunicado, "estas roturas se presentan luego de que una seguidilla de cortes de energía registrado durante la jornada de ayer y primeras horas de hoy, impactaran en la normal operación de la Estación de Bombeo que ABSA tiene en Parque Saavedra".

En ese sentido, desde la prestataria indicaron que "esta situación de intermitencia entre parada y arranque de las bombas del establecimiento, generan variaciones en la presión de las cañerías, ocasionando el estrés de los materiales y eventuales roturas como las que se intervienen en estos momentos".

Para poder reparar estas posiciones, explicaron que es necesario disminuir la circulación de agua en cañería hasta que finalicen los trabajos, pudiendo ocasionar falta de presión y eventual falta de agua a los usuarios comprendidos por las calles 14 a 25; y 60 a 72.

Lo cierto es que si bien esta zona estará afectada hoy por las reparaciones que se deberán realizar puntualmente en la zona del Parque Saavedra -que ya venía arrastrando fallas del servicio-, la falta de agua también la padecen en zonas como Gonnet, Tolosa, Ringuelet, Romero y Los Hornos, según las denuncian recibidas por este diario en las últimas horas, y que se vienen acumulando a lo largo de diciembre y enero.

Marcela, de 15 y 64, aseguró que se quedó sin agua esta mañana y que "no sé qué vamos a hacer con el calor que está anunciado para hoy". Sebastián, otro de los vecinos afectados, aseguró: "Nos dicen que una estación de bombeo tiene problemas, pero no puedo creer cómo no tienen grupo electrógeno cuando se corta la luz, más siendo un servicio tan esencial". Además sostuvo que "es una vergüenza la antigüedad de los caños, que no soportan que circule el agua. Este es un problema de años, no de ahora".

Por su parte, Gloria Cecilia Lacanau agregó: "Otra vez la zona del Parque Saavedra sin agua. No echen la culpa a la naturaleza ni al cambio climático. Es todo obsoleto, mala gestión e inoperancia de los que están a cargo. Sólo sirven para cobrarte y amenazarte si no lo haces con cortarte el servicio".

Por último, Absa recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: en Twitter @ABSAOficial, en Facebook @AguasBonaerensesSA y en Telegram @ABSAOFICIALBOT