Polémica por la visita de ministros a Milagro Sala

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitó junto a su par de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida desde hace seis años en Jujuy, y destacó la necesidad de “reconstruir una justicia que no persiga opositores”.

Desde su cuenta de Twitter, el titular de la cartera de Interior dio cuenta del encuentro en una foto en la que aparece junto a Gómez Alcorta y Sala.

La visita de los dos ministros de Alberto Fernández -ambos más cercanos a la vicperesidenta Cristina Kirchner- desató el malestar del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien apuntó en especial contra De Pedro y le recordó que es ministro de la Nación, “no de una Facción”.

“Por eso lo invito a que visite a los miles de jujeños y jujeñas víctimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala”, continuó Morales, uno de los principales denunciantes contra la dirigente social.

Y remató: “Es inaceptable que los funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan a delincuentes condenados por corrupción en tribunales de distintas instancias y no respeten las sentencias del poder judicial”.

Réplica oficial

Y la respuesta de De Pedro no se hizo esperar: “Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño”, escribió en Twitter y agregó: “Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro.”

La réplica al radical Morales, que en los últimos días tomó un fuerte distanciamiento del Gobierno, continuó: “Me preocupa que un Ministerio Público Fiscal de la Provincia sea vaciado creando un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control”. Y concluyó: “Estas, gobernador, son sólo algunas de las irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la justicia jujeña como Ministro de la Nación”.

A lo dicho por De Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de la dirigente social agregó que el contexto actual “dejó al descubierto en otras provincias y a nivel nacional la intervención de los sistemas de inteligencia ilegales, del poder político, mediático y empresarial para la persecución y hostigamiento de otros dirigentes sindicales y sociales, algo que denunciamos desde el primer día, aquel 16 de enero del 2016”.

“Ya entonces decíamos que lo que estaba sucediendo en Jujuy era ese laboratorio, ese tubo de ensayo de la persecución y el hostigamiento a dirigentes políticos, en este caso a Milagro Sala”, recordó Gómez Alcorta.

Por su parte, Milagro Sala realizó un balance positivo del encuentro y dijo: “Me siento satisfecha de que vengan dos integrantes del gabinete nacional a escuchar a los jujeños. Jujuy es una provincia que tiene muchísimos recursos y hoy está endeudada; pudimos comentarles lo que está pasando en relación a la criminalización de la protesta (en el distrito) contra cualquiera que critique al actual gobierno o reclame por sus derechos”, concluyó la dirigente social.