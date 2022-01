Delirio de la hinchada de Boca en la llegada a Ezeiza del Pipa Benedetto

Darío Benedetto, la flamante incorporación boquense, llegó esta mañana al país y ni bien pisó Ezeiza fue rodeado por los hinchas xeneizes que fueron a recibirlo y le tributaron una eufórica recepción.

El futbolista, muy agradecido por las muestras de cariño recibidas, alcanzó a decir ante la consulta de los periodistas: "lo llamé a Román y le dije que quería volver".

Benedetto llegó procedente de España y se apronta para participar su segundo ciclo con la camiseta boquense.

En su arribo a Ezeiza, habló sobre su vuelta a la argentina y como lo recibieron los hinchas, "siempre me supera Boca" dijo en su arribo, apenas llegó a la zona de arribos internacionales y los hinchas se abalanzaron.

En cuando a la actividad prevista para el día de hoy, el delantero advirtió que "ahora tendré que hacer la revisión médica y después firmar el contrato, pero va a salir todo bien". Firmará un contrato por las próximas tres temporadas con la camiseta de Boca.

En cuanto a cómo se gestó su retorno al Xeneize, Benedetto dijo, "siempre se extrañó el club, en junio del año pasado me llamó Román pero le dije que no era el momento, quería probar España porque estaba la oferta del Elche. Pero no era lo que esperaba y lo llamé a Román y le dije que quería volver".