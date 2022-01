Loris Zanatta calificó de "golpista" la marcha que promueve el Gobierno contra la Corte

El historiador italiano, y profesor de la Universidad de Bolonia, Loris Zanatta, se refirió a la movilización que llevará a cabo el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia. Al respecto dijo que se trata de una movida “golpista” y explicó que si bien “yo no suelo utilizar estos términos tan fuertes" ya que "se ha usado una cantidad enorme de veces sin que se necesitara hacerlo", en este caso "no puedo evitar utilizarla porque estamos frente a un caso enorme”.

“Cuando un Gobierno apoya una marcha que apela al llamado pueblo, a su pueblo, para presionar a otro poder del Estado, en este caso la Corte Suprema, estamos fuera de toda fórmula de gramática democrática”, manifestó para describir la marcha que tiene aval del Gobierno, y es impulsada principalmente por el sector más kirchnerista, pero que también cuenta con el respaldo de varios líderes políticos, sociales y sindicales que responden al Frente de Todos.

En una entrevista que le brindó al periodista Jorge Fernández Díaz para radio Mitre, Zanatta agregó que “esta es la estrategia de todos los regímenes de tipo populista desde siempre”, al tiempo que resaltó: “Lo primero que tratan de hacer es socavar la autonomía del Poder Judicial, es lo que hizo el primer Perón con la Corte Suprema, y después lo hicieron todos: (Fidel) Castro, (Hugo) Chávez, (Evo) Morales, todos”. E insistió en que “este es el camino y de ahí la palabra golpista”.

Zanatta, prestigioso estudio que visita a menudo nuestro país, escribió libros como “Perón y el mito de la nación católica”, “Eva Perón. Una biografía política”, “La internacional justicialista” y “Del Estado liberal a Nación católica”, entre muchos otros. Además es muy crítico del gobierno de Alberto Fernández y sostiene que el único interés que tiene el peronismo en la Argentina es mantener el poder y la falta de un plan económico, como reclama la oposición el FMI, y que es el costo para mantener la unidad en el Frente de Todos. En ese sentido asegura que “es un movimiento que tiene almas muy diferentes y en el momento de dar definiciones, un programa crearía divisiones”.

Por otro comparó la realidad de Argentina con la de Venezuela: “Ellos (por el Gobierno actual) son conscientes de la paliza en las elecciones, de que perdieron popularidad, pero yo siempre me acuerdo lo que dijo (Nicolás) Maduro en 2015 cuando perdió las elecciones legislativas: reaccionó como si no hubiera perdido y aseguró 'seguiremos gobernando con el pueblo'”. Es por eso que manifiesta que “en la visión del populismo, del peronismo, del chavismo, su pueblo es el único legítimo; 'nuestro pueblo es el único que tiene derecho a gobernar', y esa es una mentalidad no democrática”.