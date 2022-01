Furia, golpes y “disculpas”: feroz asalto a una familia en su hogar

Resulta ya alarmante la cantidad de robos que se vienen registrando en nuestra Ciudad, con el agravante del comportamiento violento contra las víctimas en muchos de los hechos y hasta de apremios psicológicos en otros casos. Y las consecuencias de una de estas historias quedaron también de manifiesto en un asalto ocurrido en los primeros minutos de ayer, en una casa de las cercanías a Plaza Rocha.

El ataque se produjo en 62 entre 8 y 9, mientras dormían la propietaria de la vivienda, una abogada jubilada de 83 años, y su hijo discapacitado, de 58.

“ENSEGUIDA ME PEGARON”

En la tarde de ayer, la dueña de esa propiedad, Elvira Yorio (83), repasó ante EL DIA cómo fueron los angustiantes momentos que afrontaron con su hijo por la irrupción de dos violentos maleantes.

“Era la una de la mañana y con mi hijo estábamos descansando en nuestras habitaciones, cuando de repente me despertaron dos pibes de unos 20 años, que cubrían parte de sus caras con barbijos”, recordó.

Entre confundida y aturdida por la situación, al escuchar de inmediato el reclamo de los intrusos que le pedían “todo el dinero de la casa”, se mostró reacia a acatar la orden.

“Por eso, enseguida me pegaron un culatazo en la cara (su pómulo izquierdo reflejaba un hematoma por el fuerte golpe). Y después me llevaron apuntándome hasta la habitación de mi hijo”, señaló.

Y rescató que, más allá de que también le interrumpieron el sueño, “por suerte no le hicieron nada, porque tiene una discapacidad a raíz de un ACV (Accidente Cerebro Vascular) que sufrió en el año 2019”.

En cambio, “uno de los asaltantes no sólo me decía que me iba a pegar un tiro, sino que también haría lo mismo con mi hijo”, sostuvo.

“ME DIERON UN VASO CON AGUA”

Entre la tensión acumulada y el miedo que sentía, Elvira se conmocionó de forma visible, a tal punto que la situación fue advertida por los intrusos.

“Sentía que me faltaba el aire y uno de los delincuentes me ofreció darme un vaso con agua. El mismo pibe, que de entrada me dijo que me iba a disparar, cuando estaban por irse tras el robo, me dijo ‘le pido disculpas por el mal momento que le hicimos pasar’, y enseguida se fueron en un auto”, reveló la damnificada.

Es que, según indicó Yorio, esos asaltantes “estuvieron cuatro horas en casa, fue tremendo”. En esa línea, lamentó que durante la prolongada permanencia en su domicilio, “revolvieron por completo los dos dormitorios” y acotó que “hay que ver el enorme desorden que dejaron”.

En cuanto a lo que sustrajeron ambos ladrones en su vivienda, mencionó que “se fueron con una cantidad de dinero que todavía no alcancé a precisar, con dos celulares, un reloj, un anillo de oro y hasta una jarra eléctrica”, entre otras pertenencias.

De todo lo robado en la ocasión, Yorio indicó que “sólo pudimos recuperar un celular, que luego de un rastreo satelital lo tiraron por la zona de Ringuelet”.

CONSEJOS

En otro pasaje de la charla que mantuvo con este diario, la mujer no obvió mencionar que al ladrón que la vigilaba mientras el cómplice revisaba todo en busca de dinero y otros efectos de valor, “le hablé para que tratara de entender que no estaba bien lo que hacían”.

“Le pedía además que se fueran pronto, pero que pensaran en dejar de robar, para que no se arruinen la vida”, amplió.

Consultada sobre lo que le respondió el delincuente, señaló que “me escuchó, pero no me dijo nada”.

Con todo, destacó que “al menos, después de que vinieran muy nerviosos y violentos, con el paso de las horas que estuvieron acá, se fueron tranquilizando”.

La jubilada, a su vez, indicó que los delincuentes “quedaron filmados por una cámara de seguridad de un vecino”, al tiempo que citó que las imágenes ya están siendo analizadas por la Policía.

Según expuso, “este es un barrio tranquilo, por eso me llama la atención lo que sucedió”.

La jubilada aseguró que “el barrio es muy tranquilo” y que fue la primera vez que le roban allí en 30 años

“Hace 30 años que vivo acá y es la primera vez que sufro un hecho de inseguridad”, explicó.

Cabe señalar que una vez que efectivos del Comando de Patrullas se enteraron sobre el episodio, se presentaron en ese barrio.

Tras interiorizarse sobre las características físicas de los asaltantes y obre su vestimenta, la Policía desplegó un amplio rastrillaje por la zona, que no arrojaron los resultados deseados.

En la comisaría Novena se iniciaron actuaciones de oficio por “robo consumado”, mientras que un vocero policial aseguró que la víctima se opuso a radicar la denuncia en la dependencia.