Silvina Luna se muestra en una app de adultos que también usa Flor Peña para subir contenido hot

Las redes sociales más famosas como Instagram, TikTok y Facebook no permiten a sus usuarios subir fotos eróticas. Es por eso que muchos famosas eligen mudarse a las aplicaciones para mostrar contenidos hot. Una de las primeras que lo hizo fue Florencia Peña, y ahora sigue el mismo camino Silvina Luna.

La ex Gran Hermano abrió una cuenta en una plataforma paga -la misma que eligió Flor-, en donde asegura que publicará fotos y video sin restricciones. Se trata de Divas Play, en donde los usuarios pueden acceder a contenidos para adultos de forma exclusiva. Según anunció Luna en sus redes, luego de que días atrás había sido censurada por Instagram al subir una foto desnuda al salir de su sesión de bronceado, “libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”. El posteo lo acompañó de un video de la app de la cual forma parte y en donde podrá publicar material que “otras redes te censuran”, según manifestó.

En una entrevista con el periodista Germán Paoloski, la modelo contó que “estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”. Luna es panelista del programa de Flor peña, y allí deslizaron que no descartan realizar una producción juntas, subida de tono.

Cabe recordar que la "ex pechocha", cuando se sumó a esa plataforma, había dicho: “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”.