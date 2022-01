Gianinna Maradona anunció su separación de Daniel Osvaldo con un mensaje fuerte

El rumor que circulaba finalmente se confirmó. Los protagonistas de la novela venían haciendo silencio hasta que uno de ellos decidió romper y contar la verdad. Gianinna Maradona fue quien confirmó la ruptura con un fuerte posteo junto al cantante.

“Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no es”, adelantó la hija de Diego Maradona en la publicación que compartió en Instagram Stories, dejando en claro que alertó a su ex sobre su decisión de hacer públicas sus palabras.

“Para mí, siempre vas a ser este abrazo y los que no están en una foto. Y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender. Como lo dijimos mil veces ‘Salu’ por eso’”, comenzó diciendo con la imagen en blanco y negro de ellos dándose un beso mientras se abrazan.

Luego, Gianinna dio la fecha exacta en la que decidieron dar por finalizado el noviazgo: “Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mier… que nos quieren cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida”.