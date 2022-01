Así fue el encuentro entre Alejandra Maglietti y Benjamín Vicuña

Alejandra Maglietti sorprendió al revelar que poco antes de que Benjamín Vicuña blanqueara su relación con Eli Sulichin, tuvo un encuentro fugaz con el chileno. Si bien le restó importancia, fue lo necesario para que el mundo del espectáculo se hiciera eco.

La panelista de Bendita Tv reveló que se encontró con el actor chileno en un bar pero él no la reconoció. Esto ocurrió luego de la separación definitiva con la China Suárez y antes de su nuevo amorío con Sulichin.

“No me tiró onda”, aclaró la modelo y abogada argentina. El encuentro fugaz ocurrió durante una noche en la que él estaba “solterísimo”, según lo definió la famosa. “No me conocía, me pidió un cigarrillo y se fue”, cerró la anécdota la letrada.

Enamorado

Desde que el actor de “El hilo rojo” terminó su relación con la ex Casi Ángeles, muchos rumores sobre su estado sentimental comenzaron a circular. Tras varios meses de silencio, donde se lo vio muy compinche con Pampita y su marido, confirmó públicamente su nueva relación con la joven Eli, de muy bajo perfil.