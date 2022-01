Como en La Plata, atacan y queman a un “sin techo”

Un joven de 31 años, identificado como Jonathan, sufrió algunas quemaduras luego de que una mujer prendiera fuego la casilla hecha con cartones en la que vive junto a su mujer, quien al momento del siniestro no se encontraba con él. El episodio ocurrió el pasado 26 de diciembre por la madrugada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, pero se conoció en las últimas horas luego de que se diera a conocer un video que muestra la secuencia en la que una persona provoca el incendio que dejó “sin nada” al hombre, quien se encuentra en situación de calle.

Fuentes oficiales informaron que personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaba identificar a la sospechosa. En ese sentido, explicaron que comenzó una investigación de oficio en el marco de una causa caratulada provisoriamente como “averiguación de tentativa de homicidio”.

El incidente tuvo lugar a las 4.45 horas en el cruce de las avenidas Cobo y Del Barco Centenera. Una cámara de seguridad apostada en las inmediaciones filmó el hecho y en las imágenes se observa el momento en que una mujer se ubica frente a la precaria vivienda hecha con cartones, bolsas y otros elementos de recolección, para luego acercar la llama de un encendedor.

Con el fuego encendido, escapó en dirección a la calle Del Barco Centenera. Por fortuna, ninguno de los dos habitantes de la casilla se hallaba en el interior. Pero segundos después, Jonathan arribó a la escena e intentó apagar el fuego para rescatar sus pocas pertenencias. Fue entonces que sufrió lesiones en los pies.

Ahora a Justicia deberá establecer si la agresora creía que el hombre y su mujer estaban durmiendo cuando provocó el incendio.

Ayer por la mañana, el damnificado aseguró que “no la conozco” a la sospechosa y aclaró que “en ese momento estaba solo, sino siempre estoy con mi señora. Quiero que haya justicia. Tengo los pies quemados”. Asimismo, sostuvo que “es la primera vez que me pasa algo así” y que “tenía un colchón y ropa, y no quedó nada”. Por último, cerró: “Yo no molesto a nadie”.

EL ANTECEDENTE local

Cabe recordar que, a principios de septiembre, otra persona en situación de calle que solía moverse por las inmediaciones de la Estación de Trenes sufrió graves quemaduras, luego de alguien prendió fuego el colchón en el que dormía. Según informaron fuentes policiales vinculadas con el caso, la emergencia se reportó alrededor de las 20.45 de la noche, cuando se detectó el incendio en inmediaciones de 1 entre 43 y 44, donde descansaba la víctima, de 50 años.

El hombre presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo y, con apoyo de los bomberos, el equipo médico a cargo de la atención en el lugar dispuso el traslado urgente hacia el Hospital San Martín, donde continúa internado al día de hoy.

Por el hecho hubo un sospechoso aprehendido.

“Tenía un colchón y algo de ropa, y no quedó nada... Yo no molesto a nadie, es la primera vez que me pasa algo así”

Joanathan, Víctima