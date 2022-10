Más reclamos en barrios por la falta de agua

En distintos barrios de la Ciudad continúan los reclamos por falta de agua o baja presión del servicio. En este caso se trata de vecinos de Villa Elisa y Villa Elvira.

En el caso de Villa Elvira, vecinos de 75 entre 1 y 115 se quejaron porque hay un caño roto y hay usuarios de la cuadra que se quedaron sin una gota de agua.

“Quiero denunciar la falta de empatía de Aguas Bonaerenses. Hace una semana que se termino de romper el caño de agua en la puerta de mi casa y desde ese día no entra una gota de agua a mi casa”, dijo una de las usuarias afectadas por este problema.

La mujer también indicó que “se están haciendo reclamos como estos desde mayo, porque no se puede vivir así. Ni una gota de agua tenemos. Teníamos problemas en los últimos meses, pero ahora se agravaron”, dijo la usuaria que habló con este diario y describió un panorama crítico en esa zona de Villa Elvira con respecto al servicio de agua.

QUEJAS EN VILLA ELISA

En tanto, vecinos de la zona de 428 entre 30 y 31 bis, en Villa Elisa, se comunicaron con EL DIA para expresar su indignación ante la falta de servicio de agua, que según comentan los mismos, llevan mas de un día teniendo dicho inconveniente.

“Hice varios reclamos a ABSA y no nos dan ni un motivo ni solución. Nos responden que aún no saben cual es el problema. Cada vez que lo hacemos, nos renuevan el reclamo, y nos dicen que tienen varios, pero aún no tienen ningún informe”, contó una de las usuarias afectadas.

También agregó que “es toda una zona con un corte total de agua. Ni una gota. Ya son mas de 24 horas, y no hay respuesta de la empresa”.