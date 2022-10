Marcos Rojo confirmó que se rompió los cruzados: "Me lo voy a tomar con calma"

El defensor y capitán de Boca Juniors, Marcos Rojo, confirmó hoy el diagnóstico que había anticipado: rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. A la salida de la clínica porteña donde se realizó los estudios, el referente "Xeneize" informó que el resultado era el que se imaginaba: "Se me rompieron los cruzados".



El defensor, de 32 años, será operado el lunes por el médico Jorge Batista y después iniciará el largo proceso de recuperación que le demandará entre "siete u ocho meses". "Me lo voy a tomar con calma", expresó el experimentado defensor subcampeón del Mundo con el seleccionado argentino.



El capitán del líder del torneo 2022, sufrió la lesión durante el partido del miércoles contra Sarmiento en Junín que el equipo de Hugo Ibarra ganó por 1-0. Rojo ya había anticipado que la lesión era de gravedad y que se imaginaba que podían ser los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.



En 2017, cuando jugaba en Manchester United, el ex Estudiantes de La Plata sufrió la misma lesión pero en la pierna izquierda.