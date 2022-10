Máximo Kirchner puso en duda que Cristina se presente en 2023: "Creo que no va a ser candidata"

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, puso en duda que su mamá sea candidata el año próximo, defendió a Sergio Massa, criticó a Mauricio Macri y consideró que Patricia Bullrich "sería muy malo para el país".

En declaraciones a la prensa, el líder de La Cámpora afirmó: "Creo que Cristina no va a ser candidata", en los comicios de 2023.

En ese marco, el titular del PJ Bonaerense dijo sobre una eventual candidatura de Horacio Rodríguez Larreta indicó que cree "que sí" se presentará, aunque agregó que "hay que ver si pierde el miedo a Macri", mientras que sobre otra de las potenciales presidenciales de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, no dudó: "Sería muy malo para el país".

Sobre la inflación, indicó que "hay que hablar muy bien con los dueños de las empresas para hacerles entender que el pueblo y el Estado argentino ya hicieron un gran esfuerzo. Ahora deben hacerlo ellos", al tiempo que sobre la labor de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda consideró que "está administrado consecuencias. Obviamente tiene un conocimiento largamente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado".

Por otra parte, señaló que "para un oficialismo que el Presidente vaya a las PASO con otros competidores es por lo menos extraño", al tiempo que se mostró a favor de que sea "mucho más corto el plazo entre las PASO y la general".

En otro orden, y con relación al ataque que sufrió su madre, Máximo Kirchner recordó qué estaba haciendo el pasado 1º de septiembre y cómo se enteró del intento de atentado, cuando Fernando Sabag Montiel, miembro de “la banda de los copitos”, le gatilló dos veces sin éxito con un arma Bersa calibre 32 mientras la vicepresidenta saludaba a un grupo de militantes en la puerta de su casa en Recoleta.

“Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, bueno, lo atiendo en un ratito porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las 10 de la noche. Luego llamaron a otro teléfono… no es el país en el que uno quiera vivir”, explicó.

En ese contexto, comentó que rechazó utilizar chaleco antibalas y sostuvo que tampoco tiene custodia persona. "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir", dijo, y aclaró: “Lo rechacé, pero ni por valiente ni por nada sino por convicciones, yo no quise custodia a partir de diciembre de 2019 (cuando el Frente de Todos asumió el poder y él su banca como diputado)”.