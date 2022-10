El premier inglés vivirá sin los lujos de los millonarios

LONDRES

El multimillonario nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, y su familia planean mudarse al pequeño departamento oficial situado en el número 10 de Downing Street, pese a poseer una serie de propiedades de lujo, incluida una residencia en Londres.

Sunak y su esposa, con una fortuna conjunta estimada en 730 millones de libras (838 millones de dólares), tienen una cartera de propiedades inmobiliarias que incluye un penthouse en California, un departamento en el exclusivo barrio londinense de Kensington y una mansión en su circunscripción electoral de Yorkshire, en el norte de Inglaterra.

Sin embargo, una portavoz del nuevo jefe de gobierno confirmó ayer que se mudarán al departamento de Downing Street donde la familia vivió anteriormente cuando Sunak era ministro de Finanzas de Boris Johnson, cargo al que renunció en julio. “Se mudarán al piso del número 10, donde solían vivir”, afirmó.

Tradicionalmente, el primer ministro británico vivía en el número 10 de Downing Street y el titular de Finanzas lo hacía en el número 11, más espacioso pero más alejado de las oficinas del jefe de gobierno.

Sin embargo, cuando Tony Blair y Gordon Brown fueron primer ministro y ministro respectivamente intercambiaron sus departamento para acomodar a la creciente familia de Blair.

Entre los múltiples escándalos que lo obligaron a dimitir en julio, Johnson fue fustigado por una lujosa remodelación de su residencia oficial en el 11 de Downing Street, haciendo correr mucha tinta sobre sus costosos rollos de papel pintado, muebles de diseño y ricos donantes que los financiaron.

Ahora Sunak volverá a instalarse en el mismo departamento del número 10 en el que vivía como titular de Finanzas.

“Fueron muy felices allí”, afirmó la portavoz cuando se le preguntó por qué el nuevo primer ministro eligió este pequeño departamento en lugar del mayor y renovado justo al lado.

Aseguró no saber si planean hacer reformas, pero en cualquier caso es improbable que los Sunak, que tienen dos hijas y un perro labrador, deban recurrir a donantes para redecorar su residencia oficial.

Antes de casarse con la hija de un multimillonario indio en 2009, Sunak trabajó como banquero de inversiones en Goldman Sachs y fundó su propia financiera.

Su esposa, Akshata Murty, posee una importante participación en el gigante tecnológico Infosys, cofundado por su padre.

CONTROVERSIA FISCAL

Tras la dimisión el pasado julio de Boris Johnson como primer ministro, Akshata se vio envuelta en una controversia por su situación fiscal que truncó temporalmente las aspiraciones de Sunak de convertirse en premier, al ser presentado en la prensa como un millonario alejado de las preocupaciones del gran público.

En ese momento, se reveló que Akshata recibía en torno a 11,6 millones de libras (13,1 millones de dólares) al año en dividendos, por los que no tributa ante la Hacienda británica gracias a su estatus de “non-dom” (no domiciliada), una fórmula legal que suelen usar millonarios extranjeros para no declarar ingresos obtenidos fuera del país.

Murty trató de frenar las críticas asegurando a la BBC que a partir de ahora pagará impuestos sobre sus ganancias en el Reino Unido, si bien recalcó que su situación fiscal hasta la fecha ha sido “completamente legal”.