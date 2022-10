Toti Pasman en los Martín Fierro: "Me robaron"

Toti Pasman se presentó en los Martín Fierro, donde estaba nominado para dos categorías. Sin embargo, la velada no terminó de la mejor forma y acusó a los organizadores de robarle.

Intrusos llegó con el móvil a la sede donde se celebró esta nueva jornada de premios argentinos y allí se encontró con el periodista deportivo que, al salir, no pudo disimular su enojo. Para romper el hielo, el movilero quiso saber cómo se encontraba pero la respuesta fue concreta: “Mal”.

Luego explicó que estaba nominado en dos ternas y el por qué de su enojo: “No es por perder pero ¿Mejor Labor Deportiva?. Haces 25 puntos todas las noches y perdes contra un programa que nadie sabe que está al aire. Siento que me robaron”.

El ganador de la categoría mencionada fue Sergio Altieri, quien participa del ciclo “La García”, conducido por Cynthia García en AM 750 de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.

“Siento que me robaron y me voy re caliente. Con Lombardi como comentarista no tengo que decir nada”, puso como ejemplo sobre la segunda terna a la que estaba nominado. Una vez que se nombró al ganador, la transmisión permitió ver la cara de fastidio de Pasman, quien encuentra consuelo junto a su esposa, sentada al lado.

El enojo no se detuvo ahí: “Perdes contra un programa que no aparece en la grilla del rating. Si los que organizan un premio tienen que ganar, no pasa nada. Que avisen y me quedo en mi casa”.

El periodista deportivo aseguró que no sabía que existía el programa. “Si a vos te anulan un gol habilitado en la misma línea decís ‘bueno’, pero si estás tres metros habilitado y te levantan la banderita, te sentís choreado. Me cagaron”, cerró.