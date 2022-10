Se conmemora el Día de la Odontología Latinoamericana

Se celebra hoy el Día de la Odontología Latinoamericana. La fecha surgió en una emblemática reunión que se celebró 3 de octubre de 1917 en Santiago de Chile, y de la que participaron distinguidos odontólogos de distintos países de la región.

Ese encuentro fue el punto de partida de la asociación odontológica latinoamericana; hoy denominada FOLA. Y es el motivo por el cual, desde 1925 y a instancias de un delegado argentino, se institucionalizó el Día de la Odontología Latinoamericana.

La odontología es una profesión en la que se vuelcan permanentes esfuerzos por su evolución técnica y tecnológica, sobre todo teniendo en cuenta que las enfermedades de la boca son de enorme prevalencia y su impacto social y económico es muy grande en todas las naciones. Las consecuencias de tales patologías a nivel individual pueden afectar gravemente la calidad de vida de las personas y representan una pesada carga para las comunidades.

La profesión de odontólogo presenta grandes avances científicos y tecnológicos, que permiten el acceso a prestaciones de una gran complejidad con excelentes resultados; esos cambios, incluso, han hecho mas placentera la consulta al profesional.

En el ámbito profesional, señalan que desde hace un tiempo ha crecido el porcentaje de consultas con la estética dental. Esto se debe a la enorme evolución que experimentaron los materiales dentales.

Además, la formación del odontólogo moderno ha tomado un rumbo más biológico, preventivo y científico acorde con los nuevos adelantos de la ciencia y la técnica en el mundo, además de un fuerte compromiso social con impacto en toda la sociedad, como lo demuestran los planes de estudios vigentes.

Las últimas líneas de investigación demuestran el alto compromiso que suelen tener determinadas afecciones bucales, con la salud en general y sobre esta interrelación profesional se está trabajando en consecuencia.

IMPLANTOLOGÍA y ortodoncia

La implantología es un disciplina en franco crecimiento que se origina en la investigación de la microcirculación de los capilares sanguíneos en el hueso mandibular, y que permitió la aparición de los primeros implantes en el maxilar inferior.

Un implante, por definición, es un sustituto mecánico del diente compuesto de titanio, material que permite realizar un proceso biológico denominado oseointegración, esto es, en otras palabras, que el hueso acepta como suyo al implante dental integrándolo al sistema.

La implantología ha revolucionado a la odontología hasta tal punto de hacerla una profesión más invasiva y a su vez más altamente biológica, pero por supuesto sin perder los detalles técnicos específicos de la profesión.

Hoy se desarrollan prácticas en los consultorios, que han llevado a transformarlos en verdaderas áreas quirúrgicas. Esto ha generado toda una revolución desde el punto de vista de los ambientes y del equipamiento, ya que estas prácticas en algunos casos notoriamente invasivas deben ser realizadas en ambientes quirúrgicos especialmente concebidos para tales fines.

En tanto, la ortodoncia, tan necesaria y que antiguamente se pensaba que podía realizarse a una determinada edad, hoy ha superado esos contratiempos y se puede poner en práctica en cualquier momento de la vida. Los avances en las “aleaciones con memoria” permiten en muy poco tiempo correcciones que llevaban años. Otro gran adelanto es la aparición de los brackets estéticos, las recientemente surgidas ortodoncias linguales, entre los más significativos de los últimos tiempos.

PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL

Con globos, guirnaldas, folletos, pasacalles y diálogos con los vecinos se realizó la “semana de la salud bucal”, con la premisa de crear conciencia. Fue realizada por los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.

Las jornadas se llevaron a cabo en un clima de alegría debido a que la actividad, que implica el acercamiento de los futuros odontólogos con la comunidad, había permanecido suspendida a causa de la pandemia.

La actividad fue llevada adelante por alumnos y alumnas que se organizaron en múltiples comisiones en distintas esquinas de La Plata.

“Estamos haciendo una promoción sobre la salud bucal, explicando técnicas de cepillado, juegos con los nenes. Incluso se usó una ruleta en donde los nenes aprenden jugando”, explicó una futura odontóloga platense que formó parte de una posta montada con compañeros de comisión en una de las esquinas céntricas en las que se desarrolló la actividad.

Entre los juegos armaron una ruleta que era lo que llamaba la atención de los más chiquitos y también contaban con un “verdadero o falso” respecto de mitos relacionados con la salud bucal.

INTRUSISMO

El intrusismo en odontología es el ejercicio ilegal de esta profesión por parte de personas que no son odontólogas. Es decir, no estudiaron para esto y legalmente no pueden trabajar en odontología. Por eso, constituye un delito. Profesionales de distintas entidades del sector plantean una batalla diaria sobre esta cuestión.