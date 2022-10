VIDEO. Silvio, el coleccionista platense de vinilos dueño de un tesoro retro que lucha por mantenerse vivo

Silvio es un coleccionista platense que comenzó a sus 30 años a comprar y a obtener vinilos, donde según le relata a EL DIA, algunos son traídos de España y de Holanda, a través de proveedores que le facilitan tenerlos.

"Yo pertenezco por mi edad (43 años), a una época donde el vinilo ya estaba desapareciendo. Me metí en este `mundillo´ a partir del 2009, donde empecé a juntar discos. Mis primeros discos fueron en cassette y después CD a full", recordó.

"A los 30 empecé a comprar vinilos. El crecimiento fue brutal. El conseguir los discos, depende del azar, de la búsqueda y de estar muy encima. No es tan fácil. El estado del mismo es fundamental, sobre todo para el coleccionista. Yo le vendo discos a gente que colecciona y los va a usar. En mi caso personal, compro discos afuera. Tengo una serie de proveedores tanto en España como en Holanda, donde consigo discos y ahí me los acumulan y de a poquito, me los voy haciendo venir", confesó ante su pasión por la colección de los vinilos.

A su vez, recordó una venta, que fue muy satisfactoria para él y también para quien lo adquirió: "De lo que yo he vendido, el mas caro, fue de 300 dólares. Fueron dos discos juntos de ese valor, discos muy difíciles de conseguir, algo particular, muy buscado".

En este marco, y con la presencia de Silvio y varios exponentes mas, se llevará a cabo la "5ta edición de la feria de vinilos", donde según comenta el propio protagonista, habrá patio de comidas, música y sobre todo, varios ejemplares para comprar: "Hay precios y discos de todo tipo. En la feria podés ver discos de 200, 500, 1000 pesos. Hay muchísimas variedades. Hay todo tipo de estilos. Habrá cassettes, CDs, vinilos. El que va a la feria debe encontrar mas de 10.000 títulos, sin dudas".

La misma se hará efectiva en una cervecería de La Plata, ubicada en calle 18 entre 70 y 71, en pleno corazón del barrio "Meridiano V". El horario de apertura será a las 11 horas y se extenderá hasta las 19.