"No hablen pavadas, papá era sano", la bronca del hijo del hincha de Gimnasia fallecido

Sergio, uno de los cinco hijos de César Gustavo Regueiro, habló tras el fallecimiento de su papá, en un hecho que se dio lamentablemente entre graves incidentes mientras se llevaba a cabo el partido entre Gimnasia y Boca: "Mi viejo estaba cuidando a mi sobrinito y en la desesperación, salió del estadio y cae descompuesto. Lo dejaron tirado, no lo quisieron subir a la ambulancia. La misma gente le hizo RCP y ahí empezaron los problemas. `Está muerto´, dijeron, cuando él estaba vivo en el piso".

A su vez, continuando con el relato, remarcó: "Lo corrieron a un costado; mientras tanto piedrazos, balas de goma. Lo dejaron tirado. Las puertas estaban cerradas y no se podía salir. Con la desesperación de los nietos, que no podían respirar, quiso salir y apenas abrió la puerta salió y se descompuso. No sabemos lo que pasó".

En las últimas horas, en los primeros partes médicos, se informó que "Lolo" Regueiro sufrió un paro cardíaco, pero Sergio lo negó: "Mi papá es un hombre sano, jugó toda la vida a la pelota, estaba un poco excedido de peso, pero nada mas. Se hablan muchas cosas, pero mi viejo era un hombre sano. En el hospital vimos que tenía la cabeza lastimada".

En cuanto a quienes los acompañaban en el momento de la descompensación, su hijo afirma que estaba junto a una de sus hijas, su hermano y dos sobrinos: "Mis sobrinos por suerte están bien, medios shockeados por el susto". "Él salió con los nenes porque no podían respirar y ya cuando salió se descompuso. Estaba todo cerrado. Mi viejo estaba desesperado por los nenes. Que dejen de hablar, que no tenía problemas de nada mi viejo".