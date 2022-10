Quedó inaugurada una capilla en Los Hornos

El arzobispo Víctor Fernández visitó el barrio Ex Planeadores, donde se construirá un nuevo conjunto de viviendas, y bendijo la primera capilla del lugar.

Por otra parte, el obispo platense creó la Vicaría Pastoral “Jesús misericordioso” con el fin de asegurar el acompañamiento espiritual y la cercanía de la Iglesia con las familias, según se señaló y designó al padre Tomás Gutiérrez en el nuevo espacio religioso.

El arzobispo se dirigió a cada uno de los presentes durante la bendición y les dijo: “su inmensa dignidad como seres humanos, el amor que Dios tiene a cada uno, y el amor que tienen que tenerse a sí mismos. Porque más allá de que a algunos nos haya tocado nacer en una situación de pobreza y muchos límites, todos somos inmensamente valiosos a los ojos de Dios y estamos llamados a luchar para salir adelante, a poner todos nuestros esfuerzos para construir algo mejor. Y tenemos que hacerlo con la cabeza alta, porque hay un amor infinito que nos sostiene”.

También destacó Fernández al inaugurar la capilla que “tener una tierra y una casa es algo importante, porque nos ayuda a sentirnos arraigados en este mundo, nos ayuda a reconocer nuestra dignidad, como si a través de las paredes de nuestra casa, Dios y la humanidad nos estuvieran abrazando y conteniendo. Pero falta otra `t´, la del trabajo, porque no hay vida digna si uno no se toma en serio a uno mismo, si no valora las capacidades que Dios le ha dado y las ejercita para salir adelante. Que en este barrio crezca el amor al trabajo porque eso sin duda nos hará mucho bien”.

Por último, el obispo subrayó que “empezamos con esta capilla y seguiremos con un templo más grande en otra parte del barrio, además de salas para Cáritas, catequesis y reuniones.