"Un mimito al corazón", el mensaje del hijo de Lolo Regueiro a los jugadores de Gimnasia

Con profundo dolor y a corazón abierto, Sergio Regueiro, hijo de "Lolo", hincha que perdió la vida tras la represión policial el jueves por la noche en el Bosque, dejó un conmovedor testimonio en diálogo con la Supertransmi, en lo que significó la previa del partido entre Banfield - Gimnasia en el estadio Florencio Solá.

El joven aún consternado por lo ocurrido, confesó que durante este domingo se levantó y siguiendo con la "costumbre" familiar de poner La Redonda 100.3FM en la previa del partido, le removió todo lo vivido el jueves. "Acostumbrado a escuchar la Supertransmi, la canción, la previa, se me vino lo que pasó el otro día", detalló.

Y agregó: "Me agarró una cosa en el pecho, porque es como que empecé a revivir todo. Quería hablar y dejarle un mensaje a los jugadores", contó, y sostuvo: "Duele mucho, se manchó el fútbol, arruinaron una familia. Pedimos justicia, somos una familia humilde, de muchos valores. No señalo a nadie, pero queremos que el culpable pague y se haga justicia".

Su mensaje a los jugadores

"Lo que pasó no tiene palabras, hasta yo pensé que me moría, no se podía respirar en la desesperación. Lo primero que atiné es ayudar a los nenes, a la mujeres", relató el hijo de Lolo.

En esta línea quiso dejarle un mensaje a los jugadores, que en ese momento, estaban por saltar al campo de juego en el Solá. "Que jueguen como haría cualquier hincha del Lobo. Sería un mimito al corazón que jueguen así, que no den una pelota perdida. Que sientan como lo sentimos nosotros, yo daría la vida por jugar un ratito".

Y por último expresó: "Ojalá se nos de, nos merecemos cosas buenas, por todo lo que vivimos. Yo perdí a mi viejo, perdí al amor de mi vida por Gimnasia".