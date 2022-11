Arde JxC: Cornejo, muy duro contra los radicales que criticaron a Macri

La interna en Juntos por el Cambio parece no encontrar techo desde que el sábado, en el acto para recordar los 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, los principales referentes de la UCR le apuntaran sin miramientos al expresidente, Mauricio Macri. En especial, el senador Martín Lousteau, y el titular del radicalismo, Gerardo Morales, organizadores de aquella cumbre contra los que ayer disparó Alfredo Cornejo, exjefe del centenario partido.

“Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos. En las próximas elecciones vamos a hacer proselitismo con él y con su gente”, advirtió el senador mendocino en declaraciones radiales y siguió: “Si (los organizadores del encuentro) convocaron para eso hubieran avisado, quizás no todos los simpatizantes hubiesen ido”, dijo en una crítica indirecta a Morales y Lousteau.

Para Cornejo, lo que se vio el sábado “no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto” y protestó: “Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad”.

El mendocino expresó además cierto malestar con la actitud del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, crítico del ala dura del PRO y que tuvo una participación fugaz en la celebración radical. Pero que fue interpretado como un gesto de alianza con la UCR de cara a la pelea por la ciudad de Buenos Aires, un bastión del PRO.

“A Larreta le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri”, ironizó Cornejo, quien no obstante lamentó la trascendencia del fuego cruzado en Juntos por el Cambio: “Los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio”, reflexionó.

Pero la respuesta a sus dichos no tardó en llegar y ayer Morales fue el primero en salir a contestar a través de sus voceros: “Que Cornejo no nos dé tantas recomendaciones de qué hacer con el radicalismo porque casi nos hace desaparecer en 2007, cuando se fue con el kirchnerismo, y nos invisibilizó cuando fue presidente del Comité Nacional durante el gobierno de Macri”, se quejaron en el entorno del presidente del Comité Nacional de la UCR.

Los dichos que causaron revuelo

El sábado, durante los discursos de los principales oradores del acto de la UCR hubo duras alusiones a Mauricio Macri.

“Tenemos liderazgo. No somos un partido parlamentario. No acepto la descalificación de quien nos dice populistas y cree que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los ideales de nuestro partido que siguen aún vigentes”, aclaró por caso Gerardo Morales, en referencia a Macri, que había cuestionado a Hipólito Yrigoyen como populista. También envió otro dardo verbal cuando retomó una frase del exmandatario para disparar: “Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar”.

Lousteau, por su parte, aseguró que “no se sale de donde estamos con un shock que sea como una guadaña”, en otra alusión a Macri, que aseguró que el próximo presidente deberá tomar decisiones drásticas. Además, el senador confirmó que competirá por la ciudad de Buenos Aires: “Soy candidato a jefe de Gobierno de una coalición porque hay algunos que parecen no entender. Y quiero ser jefe de Gobierno de una coalición, por eso creo en las fórmulas cruzadas”.