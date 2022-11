VIDEO. "Te rompo la cara, conmigo no se jode", le dijo Patricia Bullrich a un funcionario de Larreta

La interna de la oposición sigue sumando capítulos. En el PRO, por caso, las tensiones no se esconden y no es para menos ya que se están definiendo las candidaturas para el 2023 y muchos son los que se quieren anotar en la carrera.

Fue en esa marco que un video que se conoció en las últimas horas muestra a las claras el momento que atraviesa ese espacio político. El mismo tuvo como escenario La Rural, cuando el ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro "Para qué". En ese contexto la líder del Pro, que será precandidata a Presidente, increpó a Felipe Miguel, funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y hombre de confianza del otro precandidato y Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según se puede observar en las imágenes, la ex ministra de seguridad, con una mirada amenazante, le dijo a Miguel: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

La frase dejó paralizados a los testigos de ese tenso cruce, entre los cuales estaba el propio Miguel Ángel Pichetto. El funcionario porteño reconoció luego en una entrevista con radio Mitre que el episodio "fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable. Además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”.

Luego agregó: “Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie. Pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales. Cruzó un límite y la violencia es inaceptable”.

Según publica el sitio Infobae, allegados a Bullrich aseguran que ella les explicó que “la estuvo chuzando en varias entrevistas por orden de su jefe y la fue a saludar cariñosamente como si nada pasara". Les habría dicho que "eso conmigo no va; entonces, lo mandé a cagar”.