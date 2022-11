Alumnos superdotados: buscan acelerar la ley

Se abrió una nueva ventana de posibilidades para que se vote y apruebe antes de que finalice este año el proyecto de ley “Benjamín”, que apunta a dar respuestas a los alumnos con altas capacidades intelectuales, de modo tal que puedan contar con un plan de estudio que acompañe su desarrollo y se capacite a los docentes a cargo de esas propuestas pedagógicas.

Esta semana se reunieron los asesores de los legisladores que integran la comisión de Educación de la Legislatura bonaerense y alcanzaron un principio de acuerdo para realizar modificaciones de forma a un proyecto en estudio y este modo lograr un despacho que pueda salir por unanimidad, lo que podría facilitar el paso por las otras tres comisiones en las que analizarán la propuesta: Legislación general, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Según Soledad Heit, madre de Benjamín Equiza, el alumno platense de 8 años que logró que un fallo judicial avale su avance en la escuela primaria según su capacidad y evitar así que repita de grado -tal como ordenaba la dirección de Educación bonarense-, “se trata de una ley que esperan 100.000 chicos en la provincia de Buenos Aires”.

El propio Benjamín realizó un video en el que pide al titular de la cartera educativa bonaerense, Alberto Sileoni, y a los diputados, que aprueben y ejecuten la ley.

“Esa ley quiero que se haga realidad. Tienen el sueño de muchas familias en sus manos. Ese sueño de la ley Benjamín va a ser ley, ya hay muchos que la apoyaron” (ver video en eldia.com).

El texto, que lleva el nombre de “Ley Benjamín”, fue elaborado en conjunto con las Ong dedicadas a la temática “Mensa” y la familia del niño platense que obtuvo un fallo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata para continuar sus estudios.

En 2020, con tan solo cinco años, Benjamín hizo primero y segundo de manera virtual y aprobó los niveles con puntaje excelente. En 2021, mientras cursaba el tercer grado, la Dirección de Escuelas bonaerense planteó que debía retroceder y volver a segundo. Sin embargo, la Justicia dio lugar al pedido de la familia para garantizar la continuidad en el aprendizaje.

La iniciativa legislativa del diputado Claudio Frangul que se trata en la Legislatura impulsa un marco regulatorio para el abordaje integral de los chicos, chicas y adolescentes con altas capacidades intelectuales (ACI) desde el jardín hasta la secundaria en las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires.

Cabe indicar que de aprobarse, la Dirección General Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires debe crear una dependencia específica encargada de implementar programas de capacitación obligatoria a docentes, de impulsar la temática en los contenidos de las currículas que se utilizan para formar futuros maestros y realizar el proyecto pedagógico individual.

Además, busca la participación de un tutor perteneciente a la escuela o un asistente externo que acompañe al alumno con altas capacidades intelectuales. También, la nueva dependencia tendría entre sus atribuciones adelantar a un estudiante, para que este no tenga que cursar todos los grados del sistema escolar de la provincia de Buenos Aires, según el texto de la normativa que está sujeto al tratamiento de los diputados bonaerenses.

A su vez, el proyecto incluye sanciones en caso de que una escuela bonaerense no atienda las necesidades de un chico con altas capacidades intelectuales también contempla sanciones. Primero será un apercibimiento para la institución educativa que no respete la Ley Benjamín; luego se aplicaría una multa de entre 10 y 500 sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración pública provincial a aquellos establecimientos que no atiendan las necesidades de un chico con altas capacidades intelectuales y una vez agotadas estas dos instancias, de acuerdo a lo establecido en la iniciativa legislativa presentada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los afectados podrán recurrir a la Justicia.