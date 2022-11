Alberto Fernández defendió las PASO e ironizó sobre Cristina Kirchner: "Fue una gran idea de ella"

El presidente Alberto Fernández defendió hoy el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), porque "fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se convirtieran en un lugar cerrado de los dirigentes".



Además, el jefe de Estado evitó pronunciarse sobre si se postulará a una relección en los comicios de 2023, al afirmar que los planteos que mencionan la posibilidad de su candidatura "son todas especulaciones".



A poco de cumplirse un año del acto por el Día de la Militancia que se hizo en Plaza de Mayo, donde Fernández propuso una gran interna para definir los candidatos del Frente de Todos (FdT) para las elecciones de 2023, Fernández señaló que "eso es lo que creo".



"La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina (Fernández de Kirchner) de poner las PASO (en diciembre de 2009) fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se convirtieran en un lugar cerrado de los dirigentes", refirió el mandatario en conferencia de prensa en París, en la sede de embajada argentina en Francia.



"Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces, cuando la ley salió, y lo vengo defendiendo desde siempre", agregó.



En cuanto a una posible candidatura por la reelección, Fernández remarcó: "Son todas especulaciones. Falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a un año".



"Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones", en referencia al gobierno de Mauricio Macri.



"No quisiera que ellos vuelvan a gobernar Argentina y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra, todo lo que deba hacer", apuntó.



En ese sentido, el jefe de Estado coincidió con Fernández de Kirchner, quien al encabezar el 4 de este mes un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica, en la localidad bonaerense de Pilar, aseguró que "iba a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".

SOBRE EL BONO

Fernández dijo, en conferencia de prensa en la embajada argentina en París, que "lo que hay que dejar es que funcionen las paritarias" en forma libre y remarcó, ante una consulta por el índice inflacionario, que ese sistema "ha tenido en cuenta toda esa realidad".



Según el mandatario, "interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares", porque las escalas más bajas "están en los municipios y en los pequeños comercios".



"El riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios" y otro "también en muchos pequeños comercios, que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad", refirió.



En ese sentido, sostuvo que "tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos" y manifestó que "el método de la paritaria es el método adecuado".



"En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio", aportó el Presidente y aclaró que eso se verá "cuando lleguemos a Buenos Aires".