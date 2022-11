Macri sobre Cristina: "Esto es un loquero, ¿cómo puede estar diciendo eso?"

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri le auntó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y criticó el discurso brindado en La Plata por el Día de la Militancia. “Creo que lo que vimos anoche es otro capítulo de la Argentina de la insensatez de la que nos tenemos que alejar. Si ella será candidata o no, cada vez tendrá un porcentaje menor pero todavía hay gente que la sigue y que repite las cosas que dice sin ningún sentido”, dijo.

“Ella habla del diálogo, del futuro, y destruye algo más de la institucionalidad. Lo que hizo en el Congreso el otro día no tiene precedentes. No tiene precedentes sublevarse ante un fallo de la Corte e insistir en nombrar a alguien que no le corresponde estar en un Consejo de la Magistratura”, señaló.

Además, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA afirmó que “hoy hay una creciente conciencia que estos discursos como los que escuchamos anoche no nos llevan a ningún lado” y agregó que son “ideas anacrónicas que han destruido uno de los países mas maravillosos del mundo”.

Consultado acerca de la alocución de la expresidenta y sobre su eventual candidatura como la sucesora de Alberto Fernández, Macri dijo: “La verdad es que nunca he acertado las cosas que ella razona porque es difícil entender su cabeza”. Tras ello, añadió: “Que ella haya dicho: ‘Cuando nosotros gobernamos estábamos mejor’… Me duele la cabeza. Esto es un loquero. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Estamos haciendo un esfuerzo para no enloquecer. Te ofrecen milanesas con papas fritas y te dicen que son fideos”.