Amenazó con un arma a su ex y cayó detenido

Una joven que cursa un avanzado embarazo fue violentada por su expareja, quien la amenazó de muerte mediante mensajes telefónicos y le envió un video por WhatsApp en el que se lo veía manipulando un arma de fuego con el epígrafe: “Esto te espera a vos”.

El hecho de violencia de género sucedió en las últimas horas en Ensenada. Tras las intimidantes amenazas, y tras creer que el agresor es capaz de concretar el crimen, la víctima decidió radicar la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia de la vecina ciudad.

Los hechos sucedieron el pasado 5 de noviembre y los mensajes resultan aterradores: “Vos no vas a estar con nadie si no es conmigo. Andá en la calle acompañada porque yo te voy a matar de un tiro en la cabeza. Me compré un arma”.

El agresor tiene 19 años y con la víctima mantuvo una relación de cuatro años. La mujer, asustada, dos días después de las amenazas, lo denunció penalmente.

Con intervención de la UFI N° 13 a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, luego de una pesquisa realizada por la Sub DDI Ensenada, allanaron la vivienda del joven implicado y terminó detenido, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales y judiciales.

El registro se llevó a cabo en una casa situada en la calle Saavedra entre Sidotti y el terraplén, en la ciudad de Ensenada. En el domicilio los policías incautaron un revólver calibre 38.