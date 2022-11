Larreta sobre Bullrich: "Harto de las peleas" y "yo no me engancho en esa interna"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó públicamente una ruptura en Juntos por el Cambio y destacó que pese a las discrepancias con la titular del PRO, Patricia Bullrich, la alianza opositora sostendrá la unidad: "Vamos a seguir todos juntos", afirmó el alcalde.

Consultado en CNN Radio sobre la amenaza de Bullrich al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le "iba a romper la cara" si la volvía a cruzar en la televisión, dijo: "Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que la Argentina necesita".

"Me pongo por arriba, demos vuelta la página, falta un año para las elecciones", expresó el jefe de Gobierno porteño.

De ese modo, evitó en toda la entrevista hablar en forma directa sobre el episodio, luego de que hoy Bullrich decidiera romper el silencio y expresar: "Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar".

En ese contexto, Rodríguez Larreta dijo que "los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo" e insistió: "Estoy harto de las peleas, mucho más de las internas. La pelea es contra la inflación, contra la inseguridad, contra el narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo y es lo grave".

Por otra parte, ante una consulta sobre el candidato para sucederlo en la administración porteña, afirmó que "es un orgullo que en nuestro equipo tengamos tanta gente preparada para gobernar la Ciudad, para seguir con el cambio" y señaló que: "No elijo yo, elige la gente", al insistir en que el candidato surgirá de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En ese marco, sostuvo que "no se pueden cambiar las reglas de juego a tan poco de las elecciones, eso es trampa" y señaló que "puede haber gente que no esté de acuerdo con las PASO y es absolutamente válido, pero no para la elección que viene, sí para futuras".

Respecto de la propuesta del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para suprimir las elecciones legislativas de medio término, afirmó que "eso requiere una reforma constitucional".

"No es viable ahora una reforma constitucional, no es el momento", subrayó y remarcó que "hay muchos problemas en el país como para ocuparnos de eso".