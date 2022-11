Berisso RC no pudo con Almafuerte

No pudo ser para el equipo de la Ribera, que cayó en la final del torneo de Desarrollo de la URBA ante Almafuerte por 30 a 18 en lo que fue el cierre de la gran temporada 2022. El Bulero, que ya se había hecho acreedor de uno de los ascensos, jugó con Javier Herrera, Julian Flores y Reynoso; Agustín Burgos (C) y Mateo Reyes; Juan Reyes, Darío Díaz y Pablo Villalba; Puglia y Esteban Sosa; Martín Aranda, Mira, Cironi, Santiago Núñez y Fernández Sosa. Suplentes: Feltri, Facundo Schiro, Franco Daglio, Nicolás Herrera, Alejandro Ferrari, David Vázquez, Franco Cáceres y Fabricio Ucha. Los tantos del Bulero fueron de tries de Martín Aranda más 2 penales y 2 conversiones de Esteban Sosa.