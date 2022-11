Las medidas tomadas en las zonas de emergencia

La ley establece que las zonas que ven perjudicadas más del 50% de su producción serán declaradas en estado de emergencia mientras que aquellas que superan el 80% de daños quedarán bajo desastre agropecuario.

De esta manera los productores podrán acceder a una serie de beneficios impositivos como la condonación de impuestos inmobiliarios, en el caso de desastre, y la posibilidad de acceder a una línea de créditos blandos.

“El Banco Provincia ha anunciado una línea de crédito al 47% estamos hablando de 13 puntos abajo del interés normal, pero cuando vos no tenes recursos después vas a estar complicado para pagarlo por más bajo que sea”, esgrimió Tramontini y agregó que por su parte “el Ministerio de Desarrollo Agrario ha anunciado algunas líneas que van a financiar ellos del 36%, sí, son tasas bajas pero no nos solucionan nada. Lo que nosotros pedimos básicamente es algún tipo de subsidio por lo menos para los pequeños productores que están destrozados”.

Por el momento, los únicos subsidios estipulados son los destinados a la agricultura familiar y se trata de 180 mil pesos. Pero desde la Sociedad Rural de San Vicente argumentaron que con ese monto -que también es el mínimo que entregan los préstamos- “solo alcanza para cinco días de comida en un tambo y 3 millones, que es el máximo de los préstamos, alcanza para dos meses de comida”.

“Si yo estoy mal, me estoy fundiendo, se me estan muriendo los animales, no puedo pagar ninguna de mis obligaciones porque estoy en situación desesperante y vos me das un préstamo me estas poniendo un ancla en el cuello y me estás tirando al mar porque me estas diciendo el año que viene me vas a tener que pagar”, fustigó Arechavala.