Quilmes: ladrones atropellan niño que jugaba al fútbol en la calle

Un nene de 10 años de Bernal Oeste partido de Quilmes, fue atropellado por una motocicleta en la que se trasladaban dos ladrones que habían cometido un ilícito. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza pero su vida no corre peligro.

El hecho ocurrió el domingo pasado en la calle 176, entre Bermejo y Pilcomayo, cuando el niño identificado como Lionel jugaba a la pelota a pocos metros de su casa y de repente fue embestido por la moto que trasladaba a dos ladrones que escapaban de un robo cometido a pocas cuadras.

Los vecinos insultaron a los delincuentes pero no pudieron siquiera tratar de perseguirlos debido a la velocidad a la que circulaban. El chico, en tanto, quedó tendido en la calle con raspones y un gran corte en la cabeza. Sus familiares lo asistieron de inmediato y los trasladaron al hospital, donde fue internado con varios traumatismos, aunque su vida nunca estuvo en peligro. El parte médico indicó que sufrió herida en la región superior del cráneo y excoriaciones múltiples. Los delincuentes, en tanto, escaparon y todavía son buscados por la Policía Bonaerense.

“Me encanta jugar a la pelota. Se me manchó de sangre la camiseta de Messi y la tiramos a la basura porque no la podíamos sacar la mancha”, lamentó el menor en un reportaje brindado a Telefe Noticias. Tras la difusión del video, dos personas de la zona lograron identificar la moto. “Son los mismos que me robaron a mí y me tiraron al piso el jueves pasado”, dijo una vecina, en declaraciones al diario Info Quilmes, que adelantó el caso. “Lo arrastró cuatro o cinco metros”, dijo un familiar que estaba allí, ya que estaban en el cumpleaños de uno de los primos de Lionel.

Las Fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que el expediente quedó manos de la UFI Nº22 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en homicidios y lesiones culposas, cuya titular es la fiscal Bárbara Velasco. La calificación es por el delito de lesiones culposas.