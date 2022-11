Murió el Peque Molinari, el histórico cocinero de Estudiantes

Una noticia muy triste golpeó al mundo Pincha este jueves al conocerse del fallecimiento de Horacio Molinari, más conocido como El Peque.

Tenía 67 años y durante más de una década -entre 2008 y el 2020- fue el encargado de la cocina en la concentración del country de City Bell y en los distintos viajes del plantel profesinal.

Querido por todos en el country, el chef Pincha, tuvo un inconveniente de salud días atrás y que en las últimas horas lo derivaron en una operación que se complicó y no pudo superar.

El "Peque" llegó al club para cumplir su sueño y estar en el lugar que él mismo consideraba su casa: "Llegué al club hace más o menos 10 años y ahora tengo 63. Empecé a cocinar como hobby cuando era chico y siempre digo que Dios me dio el regalo de venir acá porque nunca pensé que iba a ser cocinero. Trabajaba de otra cosa, me quedé sin trabajo y empecé a hacerlo de lo que me gusta, encima en el club del que soy hincha desde chico. Fui socio al minuto gracias a un tío, así que mejor no podía cerrar la ecuación", dijo en uno de sus últimos reportajes.

"El cocinero que estaba se tuvo que ir, vino mi yerno que es chef, empezó a trabajar acá y me acuerdo que yo siempre le decía cuándo me iba a llevar porque quería conocer a los jugadores. Y de un día para el otro me dijo que si quería agarrar yo porque a él no le daban los tiempos. Ahí empecé y fue algo maravilloso. Conocí a mi ídolo de toda la vida, que es Juan Ramón Verón, y después también a Sebastián y a todos los jugadores", contaba.