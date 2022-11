Luis Juez denunció penalmente a Cristina por no acatar el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

El senador de Juntos por el Cambio Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner por haber desobedecido una resolución de la Corte Suprema de Justicia al designar al kirchnerista Martín Doñate como representante en el Consejo de la Magistratura.

La denuncia, formulada en los Tribunales Federal, indica que la Vicepresidenta incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad y también podría caberle el de incumplimiento de los deberes ya que "debía comunicar un decreto y no lo hizo".

La presentación que realizó el senador del PRO tiene dos hechos que le dan origen. Uno es que la ex mandataria no cumplió con el fallo de la Corte en cuanto a que Doñate debía ser apartado del Consejo de la Magistratura y por consiguiente ser nombrado él en representación de la segunda minoría de la Cámara alta, para el período que vencía el 18 de noviembre. En ese sentido, Cristina no envió el decreto con el nombramiento tal como debió hacerlo.

El otro hecho es el haber impulsado la votación en el Senado en la que resultó designado Doñate para el período que finaliza en 2026, insistiendo en que debía hacerlo porque al haber partido el bloque del Frente de Todos en dos, de esa manera le arrebataba un integrante en el Consejo de la Magistratura a la oposición. Esa maniobra fue rechazada por la Corte en el fallo en el que instaba que Doñate debía ser apartado.

Juez dijo que el reclamo no tiene que ver con una cuestión personal, tanto que "estoy dispuesto a renunciar a ser parte del Consejo de la Magistratura si mi persona es el problema", y remarcó que tiene que ver con "defender las instituciones y el principio de buena fe de sus actuaciones".