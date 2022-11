The Weeknd anunció que vuelve a tocar en Argentina en el 2023: ¿Cuándo y dónde?

El artista canadiense conocido como The Weeknd regresará a la Argentina después de seis años para presentarse el próximo 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro en el marco de su gira mundial "After hours til dawn".



Tras su último concierto en Argentina en el Lollapalooza de 2017, el cantante, compositor y productor de nombre Abel Makkonen Tesfaye volverá al país con dos discos nuevos en su repertorio ("After Hours" y "Dawn FM") y el show más ambicioso de su carrera hasta la fecha: una apuesta inmersiva con elementos del teatro y las artes escénicas.



La gira comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido en el Etihad Stadium, con paradas en Europa, América Latina, Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro, entre otras, antes de concluir en Santiago, Chile el domingo 15 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.



La anteúltima parada será en Buenos Aires, el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. La venta de tickets se comunicará próximamente y tendrá como única plataforma AllAcces.com.