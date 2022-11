Vio luces encendidas y evitó que desvalijaran la casa de su vecino

Los casos de escruches continúan proliferando por toda la Región. Al hecho ocurrido el pasado domingo en una vivienda de Berisso, se sumó en las últimas horas una situación de similares características pero en Villa Elvira.

Según apuntaron fuentes policiales, ayer por la madrugada al menos tres ladrones irrumpieron en una vivienda ubicada en 3 entre 75 y 76 con fines ilícitos.

Siempre en base a la versión oficial, los hampones se encontraban en plena faena delincuencial cuando escucharon una serie de gritos provenientes del exterior.

“Están robando. Llamen a la policía”, fue la frase que lanzó un vecino a los cuatro vientos con el objetivo de repeler el asalto que estaba aconteciendo en el domicilio de su colindante.

Aquella escena surtió el efecto deseado y ante el inminente arribo de la policía al lugar, los intrusos optaron por abandonar la escena.

Cuando la Policía llegó al lugar comprobó que efectivamente un grupo de sujetos aprovechó la ausencia de los moradores y se metió a apoderarse de lo ajeno.

Fue entonces que a un frentista que se encontraba llegando a su casa le pareció raro que las luces de la casa de su vecino estuviesen prendida ya que ellos mismos le habían contado que se iban de vacaciones a México.

Si bien aún no se ha podido determinar si hubo robo o no, ya que los dueños se encuentran fuera del país, por una serie de indicios la policía estima que el accionar del vecino fue clave para que los ladrones no pudieran cumplir su objetivo.