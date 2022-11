1. ¡GUARDA QUE ANDA SUELTO EL “ASESINO DE LOS PLANETAS” Y METE MIEDO!

Un equipo internacional de astrónomos acaba de hacer público en ‘The Astronomical Journal’ el hallazgo de un gran asteroide que permanecía oculto por el resplandor del Sol y que podría llegar a ser una amenaza para la Tierra. Catalogado como 2022 AP7, la roca espacial tiene 1,5 kilómetros de diámetro y es el asteroide potencialmente peligroso más grande detectado en los últimos ocho años. Los astrónomos lo consideran un ‘asesino de planetas’ porque los efectos de su impacto causarían una gran devastación y se sentirían en varios continentes. Muchos de los asteroides que nos amenazan desde esa región permanecen ocultos, y a veces nos deparan sorpresas desagradables. Por ejemplo, el célebre meteorito de Chelyabinsk, que en 2013, estalló justo sobre esa ciudad rusa y causó más de mil heridos, venía justamente de allí. Hasta la fecha solo se han descubierto unos 25 asteroides con órbitas que estén completamente dentro de la órbita terrestre debido a la dificultad de observar cerca del resplandor del Sol.

2. ¡QUE ASCENSOR NI ASCENSOR, SUBO EL DEPARTAMENTO EN EL AUTO!

Un edificio de cinco pisos en Chongqing, China se volvió viral en las redes cuando aparecieron fotos de una calle construida sobre un techo por la que circulan vehículos. El edificio está construido sobre la ladera de una colina, y es en realidad el estacionamiento cubierto de un complejo de apartamentos de más arriba en la ladera de la colina. Sin la carretera, los residentes tendrían que tomar un ascensor o subir desde la calle hasta los departamentos. De esta manera, pueden conducir sus coches hasta el final de la construcción residencial, y dejar sus autos allí estacionados.

3. “Te sentís incómodo porque está polvoriento y sucio, pero es muy creativo. Es como si Mad Max se encontrara con Alicia en el país de las maravillas en medio de un universo de realidad virtual... Es salvaje y muy liberador"

Cindy Crowford, ex supermodelo

A los 56 años, retirada desde hace tiempo de las pasarelas, intenta experimentary probar nuevas sensaciones. Y hace poco se animó a formar parte de Burning Man,un evento anual que se desarrolla en Black Rock, Nevada. Se trata de un festival artístico en medio del desierto, donde las personas se reúnen para disfrutar de actividades lúdicas y espirituales y en el último día le prenden fuego a una gran estatua de madera con forma de hombre. “Para mí fue como salirme de mi zona de conforten todos los sentidos. Allí no tuve otra opción que encontrarme a mí misma”.

4. LE “CORTARON LAS PIERNAS” AL PIBE QUE SE HACÍA PASAR POR MÉDICO

La Policía española detuvo a un menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias y asistía a enfermos en sus viviendas. Incluso llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios. El menor, detenido en la localidad de Móstoles (Madrid), llamaba a los servicios de emergencias, se identificaba como médico, preguntaba si había algún servicio urgente y se encargaba del mismo. Además de la asistencia domiciliaria, trasladó a un enfermo a un centro sanitario, donde solicitó su ingreso.

Los hechos sucedieron a finales de agosto pasado, cuando agentes de Seguridad Ciudadana intervinieron en un domicilio de Móstoles por un aviso para atender a un posible paciente psiquiátrico.

Los policías observaron un comportamiento extraño del supuesto médico, ya que en algunos momentos actuaba con seguridad y credibilidad y en otros, de forma pueril, por lo que decidieron dar cuenta de ello a las autoridades sanitarias. Y lo detuvieron.

5. EL CAJERO QUE DA... “VÉRTIGO”

El cajero automático más alto del mundo se encuentra en el paso de Khunjerab, en la frontera entre China y Pakistán, a una altura de 4.693 metros. Fue instalado por el Banco Nacional de Pakistán y es alimentado por energía solar y eólica. Es un espectáculo inusual en un lugar tan aislado como el paso de Khunjerab, el paso fronterizo pavimentado más alto del mundo.

6. ESTO SÍ QUE ES UN MILAGRO...

Una mujer italiana de 41 años, que había superado un cáncer de mama, consiguió quedar embarazada de mellizos gracias a óvulos congelados hace 14 años y donados por otra mujer, y, aseguran, “es la primera vez en el mundo que se documenta la fertilidad de ovocitos vitrificados y criopreservados después de tanto tiempo”. El policlínico Sant’Orsola de Bolonia, Italia, que siguió a la mujer durante todo el tratamiento, anunció este éxito de la ciencia durante la conferencia internacional “35 años de criopreservación de ovocitos” organizada en este hospital.

7. ¡QUE PAPA CALIENTE LE TIRARON A FRANCISCO!

El papa Francisco podría ayudar a reducir las emisiones globales de carbono si insta a los católicos a retomar la costumbre de no comer carne los viernes, afirmaron investigadores británicos. Un equipo en la Universidad de Cambridge estudió el impacto de un llamamiento que hicieron obispos en Inglaterra y en Gales en 2011 para recuperar esta práctica.

Constataron que aunque solo un cuarto de los católicos adoptaron la práctica, se ahorraron 55.000 toneladas de carbono cada año, lo mismo que si 82.000 personas menos volaran ida y vuelta de Londres a Nueva York en un periodo de 12 meses.

Los investigadores dicen que si se reinstaurasen los viernes sin carne en todo el mundo, se podrían ahorrar millones de toneladas de gases de efecto invernadero anualmente.

La agricultura para producir carne “es uno de los mayores causantes de emisiones de gas de efecto invernadero”, dijo el autor principal Shaun Larcom, del departamento de Economía Agrícola de Cambridge.

8. ¡NO SEAN VIGILANTES, DEJEN QUE SE VAYA A LA SELVA!

El exsecretario de Salud de Gran Bretaña Matt Hancock, quien encabezó la respuesta del país al Covid-19 en el primer año de la pandemia, fue suspendido el martes por el Partido Conservador luego de que firmó un contrato para participar en un programa de televisión tipo reality.

Hancock ya no está en el gobierno, pero es miembro del Parlamento. Firmó contrato para competir en el show “I’m a Celebrity. Get Me Out of Here”. El programa envía a un grupo de personas famosas a la selva tropical en Australia, los somete a pruebas que tienen que ver con arañas y serpientes y le permite al público votar para sacarlos de la competencia uno a uno. Otros competidores son el cantante de Culture Club Boy George y el exjugador de rugby Mike Tindall, cuya esposa, Zara, es la sobrina del rey Carlos III. El jefe disciplinario de la bancada conservadora Simon Hart dijo que la participación de Hancock en el programa es “un asunto lo suficientemente serio como para merecer su suspensión con efecto inmediato”.