VIDEO. Dueño de cervecería de diagonal 74 volvió a encadenarse en la Municipalidad y hace huelga de hambre

El titular de una cervecería de diagonal 74 y 10 clausurada en reiteradas ocasiones por inspectores de Control Ciudadano, se encadenó hoy frente a la Municipalidad, en 12 entre 51 y 53, en rechazo de las medidas que últimamente recayeron sobre el comercio, al tiempo que dio inicio a una huelga de hambre, según expresó.

"Estoy encadenado y empezando una huelga de hambre porque nuestro negocio tiene toda la documentación en regla. Yo presenté un recurso de revocación y apelación y un amparo. Me hicieron lugar a la revocatoria. La Dirección de Legal y Técnica del Municipio me dijo que podía trabajar. El director de habilitaciones adhirió que podía trabajar", sostuvo.

Asimismo, manifestó que "abrí mi negocio y me volvieron a clausurar. No tengo una sentencia firme en la Justicia de Faltas. Hay solamente dos que están apeladas y nos clausuraron preventivamente más de 20 veces", dijo.

Y añadió: "Quieren destruir el negocio porque nosotros escuchamos cumbia y aceptamos gente con visera y ropa deportiva".

Respecto de las clausuras, a fines de julio inspectores comunales labraron un acta por irregularidades en las condiciones de higiene y sanitarias. Aunque también se aplicaron clausuras por "ruidos molestos" desde el interior del local.

"Detectaron una alarmante falla en las condiciones sanitarias: cucarachas en el piso y sobre las mesadas, restos de alimentos en los utensilios, el cielo raso roto, suciedad en

las paredes y mesas, y además el local no contaba con el certificado de control de plagas", reportó la Comuna.

El hombre ya se había encadenado días atrás y además, por medio de un video, había expresado que "en The City ustedes brindan con Chandon, porque tienen el mismo derecho que cualquier blanco de ojos celestes a brindar con Chandon".

"(The City) tiene habilitación, tiene REBA, que es el registro para poder vender alcohol; tiene los planos antisiniestrales, que es el informe que realizan los bomberos; tiene todos los matafuegos en orden, como lo han comprobado en las últimas 48 horas los 32 inspectores que nos mandó el municipio platense", sostuvo.

Y agregó que "no sabemos si es una persecución porque ustedes muchachos son morochos, usan ropa deportiva y porque en The City nadie les impide venir con visera o como guste, como se sientan cómodos".

En esa ocasión vociferó: "déjenme trabajar o péguenme un tiro, no me maten de hambre. No a al corrupción municipal". También dijo que el local "cumple con la ley, lo que no nos perdonan es el éxito y que no discriminamos a nadie".