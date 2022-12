Lali rompió el silencio con Marley y habló del arquero de Marruecos

Lali Espósito es una de las invitadas especiales por Marley para disfrutar de la Copa del Mundo y participar del ciclo de viajes Por el mundo, que se emite por Telefe. Y desde allí comenzaron los rumores que la vinculan con el arquero de Marruecos.

Lali publica todo lo relacionado con su viaje en Instagram y además fue agregando a algunos de los futbolistas más destacados del Mundial de Qatar. Yassine Bounou, el arquero de Marruecos conocido como Bono, es uno de ellos. ¡Y el follow fue recíproco".

Después, mientras paseaban por Qatar, al aire del programa de Marley, el conductor no pudo contener su curiosidad y le preguntó a la actriz por su vínculo con Yassine Bounou.

“Vos estás nerviosa porque tenés casi novio ahí, yo leí que el arquero de Marruecos...”, dijo él, mientras se disputaba el partido entre Francia y Maruecos. A lo que Lali respondió: “Mejor abandono el móvil, siempre quise hacer esto, chau chau”.

Pero Marley no paró frente a la incomodidad de su amiga. “¿Se escribieron algo? Porque si vos lo seguiste es porque te gustó”, le dijo contundente. Entonces a Lali no le quedó otra alternativa que admitir la razón de su seguimiento: “Es muy bonito”, afirmó. Y continuó: “Desde siempre sigo a la seleccion de Marruecos, siempre me gustó, pero este es el mundo redes, no hagamos un mundo de esto, yo estoy enfocada en mi selección”.