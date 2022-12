Se dilata la definición de liderazgos en el oficialismo y en la oposición

El mentado post Mundial que la clase política esperaba para acelerar definiciones electorales será una realidad desde mañana. Pero las dos grandes coaliciones lejos están de tener alguna certidumbre sobre su futuro y siguen envueltas en discusiones internas para dirimir estrategias y liderazgos. “El principal problema que tenemos no es coincidir en un eventual plan de gobierno sino en los ruidos que surgen con los posicionamientos de los precandidatos a presidente y esto se hace más evidente en el PRO donde hay más precandidatos”, explicó un integrante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que no avizora antes de febrero próximo, por caso, un nuevo encuentro conjunto de los líderes de la oposición.

En el Frente de Todos hace tiempo que la interna sacude sus cimientos y dificulta cualquier intento por construir un sendero común. El probable corrimiento de Cristina Kirchner de cualquier candidatura sí empujó a otros actores de la coalición oficial, como los gobernadores y los jefes sindicales, a poner “al peronismo en movimiento”. El encuentro celebrado el pasado lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) sentó las bases para una mesa de articulación política que necesariamente debería ampliarse.

Aunque no hay una fecha precisa, el próximo encuentro podría realizarse antes de fin de año e incluiría al grupo de intendentes del Conurbano que también piden pista en el debate electoral del oficialismo. Uno de los alcaldes más activos, Alberto Descalzo (Ituzaingó), confirmó a este diario que están ultimando detalles para realizar una cumbre a la que también se podrían sumar algunos dirigentes sociales enrolados en el FdT.

En pie de guerra

El problema con este sector es que está en pie de guerra con el Gobierno por su rechazo al monto y al desdoblamiento del bono navideño otorgado a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. La pelea de fondo, con todo, es contra las auditorías y las bajas de planes con las que pretende avanzar el Gobierno. Las protestas, a las que se sumaría la izquierdista Unidad Piquetera, podrían iniciarse la semana próxima con un acampe en el centro porteño durante la Nochebuena y demostraciones en supermercados. Esto último generó alguna preocupación en el Gobierno, porque algunos funcionarios estiman que facilitaría “cualquier acto de provocación”.

El Jefe de Estado hace oídos sordos a estos reclamos y aprovechó un acto para “conmemorar” los tres años de Gobierno para asegurar que será el garante de que todos los sectores del FdT compitan en las PASO y en su entorno no descartan que él mismo pueda postularse en las primarias. Pero la mayor parte de la coalición oficial no lo acompaña en esta empresa y los principales referentes no tuvieron empacho en “vaciarle” el acto realizado en los jardines traseros de la Casa Rosada.

Ciertamente no fue incluido en esa suerte de mesa política que parió la reunión del CFI. Tampoco el cristinismo que, al parecer, iría con candidato propio a una futura primaria presidencial: Wado de Pedro, el camporista que se ha cansado de desairar al jefe de estado (el último episodio fue el faltazo al encuentro del miércoles). Desde el año pasado hay un operativo para “humanizar” su figura y mostrarlo como un dirigente de perfil “negociador”. La última foto de esta campaña lo mostró ayer subido a un tractor al visitar un tambo de Rosario, donde compartió una charla de una empresa agropecuaria con el senador radical Martín Lousteau.

La inflación y la competitividad

Sergio Massa también es empujado por un grupo de alcaldes del GBA y sindicalistas a competir por las presidenciales. El ministro de Economía por ahora desiste de subirse a esa carrera pero todo hace indicar que es fruto de una calculada estrategia: asegura a quien quiera escucharlo que para abril la inflación se ubicaría en torno al 3 por ciento mensual y que, con esa baja consistente, el oficialismo volvería a ser competitivo. Nadie duda en el FdT que, en caso que la economía se estabilice y se aminore la suba de precios, se sumará a la grilla de postulantes por el sillón de Rivadavia.

Pero el tigrense no cuenta con un respaldo cerrado de los gobernadores peronistas que, esta vez, quieren intentar tallar en la discusión interna. Los caciques provinciales tampoco se han subido a la denuncia del kirchnerismo contra la Justicia luego del fallo condenatorio contra la Vice. Su mayor preocupación es que la Corte Suprema dé lugar al amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta para frenar la poda de casi un punto de Coparticipación Federal.

Los fondos

En la previa a un año electoral, el alcalde porteño espera un fallo que, a su entender, frenaría una medida “arbitraria” que tomó el Ejecutivo en septiembre de 2020 y, así, se garantizaría no perder $280 mil millones en 2023. Viene de realizar una demostración de fuerza hacia adentro del PRO con un acto en Costa Salguero en el que reunió a candidatos a gobernadores e intendentes de la Provincia. Desde enero próximo, anticipó, aspira a comenzar a recorrer los distritos bonaerenses junto a Diego Santilli.

Con un Mauricio Macri que también parece haberse corrido de la pelea electoral, Patricia Bullrich asoma como la candidata más disruptiva del PRO. Afirma que con su espacio piensa competir “en los tres niveles de gobierno” desafiando a los jefes comunales que acompañan al alcalde porteño. No confía en que sea definitivo el paso al costado de Cristina y por ello seguirá confrontando duro con el kirchnerismo. Larreta, en cambio, volvió a diferenciarse: se despachó “contra la grieta” y pidió mayor diálogo para poder consensuar con otros sectores, exceptuado el cristinismo, reformas que permitan transformar al país.

Movimientos

En las otras fuerzas que integran JxC también hay debate interno pero con mayor “orden”. En la Coalición Cívica no descartan que Elisa Carrió, pese a haber anunciado su retiro de la política, pueda competir en una primaria presidencial. La ex diputada viene de bancar a Gerardo Morales por su “coraje” para enfrentar a Milagro Sala, cuya condena a 13 años de prisión fue ratificada por la Corte el pasado jueves.

Al gobernador jujeño la resolución contra la fundadora de Tupac Amaru le sirvió para robustecerse políticamente hacia adentro de JxC sosteniendo su lucha “contra la corrupción y la violencia”. El kirchnerismo salió a cuestionarlo fuertemente por propiciar “interferencias” en la justicia provincial y, al mismo tiempo, envió una sutil crítica al Presidente por su “silencio” sobre esta cuestión.

Las recorridas de Manes

Facundo Manes, en tanto, retomó sus recorridas por el interior y se mostró en Entre Ríos para apuntar a los dirigentes del radicalismo de cara a 2023. En la provincia litoraleña viene de ganar las elecciones intermedias el ex ministro Rogelio Frigerio, el candidato a gobernador que se mostró con Larreta en Costa Salguero. El neurólogo sostiene que el radicalismo debe fortalecer su propia estructura y se muestra “menos orgánico” que sus pares del Comité Nacional en la articulación dentro de la coalición opositora. Seguramente la resolución de esta disputa definirá con qué postulante a la presidencia irá el centenario partido a las PASO de agosto próximo.

La marcha de la economía resulta clave para las aspiraciones dentro del oficialismo