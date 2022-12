El huevo que le gana a Messi y una campaña viral

Instagram se volvió la plataforma de lucha entre los hinchas argentinos y, aunque parezca mentira, un huevo. La red social está detrás de cumplir un nuevo récord de “Me Gusta”, con la publicación de Lionel Messi.

El capitán argentino compartió una fotografía junto a la Copa del Mundo que, en menos de un día, acumuló más de 50 millones de ‘likes’.

Sin embargo, quien todavía lo supera en cuestiones de internet es nada menos que un huevo. La cuenta @world_record_egg es la dueña del récord hasta ahora, con la única publicación que reza: “Establezcamos juntos un récord mundial y consigamos la publicación con más ‘Me Gusta’ en Instagram. ¡Superando el récord mundial actual que ostenta Kylie Jenner”.

En la actualidad, cuenta con 56.115.996 likes. Del otro lado se encuentra Lionel Messi y la postal más soñada por todos los y las argentinas: con la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió el 10 argentino. En cuestión de horas, la publicación llegó a 50.279.172 me gusta y los fanáticos ya comenzaron la campaña para superar al huevo o, en su defecto, que ingresen a la publicación que en su momento se hizo viral y le retiren el ‘like’, para reducir la distancia.