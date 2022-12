L-Gante destrozó a la influencer platense y negó las fotos: "Farandulera y mentirosa"

Ahora, L-Gante reapareció en sus historias de Instagram para desmentir las versiones que salieron a luz en las últimas horas acerca de su privada. Tal cual lo adelantara este diario, el músico había sido vinculado sentimentalmente a Anto Pane, una joven platense, conocida en el ambiente con la que se lo había visto a los besos. Sin embargo, él negó todo.

Así, Anto Pane aseguró haber pasado una noche de pasión con el cantante, dijo que él le habló de su affaire con Wanda Nara y hasta, siempre según relato, le confesó que Mauro Icardi le habría ofrecido dinero para que dejara a su esposa.

Sin embargo, según Elián Ángel Valenzuela es todo mentira. Sin dudar, el creador de la Cumbia 420 usó el posteo de una cuenta sobre noticias de la farándula para desmentir a Pane. "¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa", aseguró. Luego, visiblemente enojado y confirmando haber coincidido con ella en un boliche de San Telmo el martes a la madrugada, añadió: "Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche". Y además señaló: "Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar tres veces,​ pero yo no estuve con nadie", añadió en referencia a los dichos de la modelo erótica sobre su performance en la cama.

Finalmente y lleno de ironía , se despidió hablándole sin vueltas a la mediática: "Anto Pane seguí la flecha. Te falta mucho para ser la Bomba Tucumana".

A todo esto, vale recordar que, el martes a primera hora comenzaron a viralizarse en las redes sociales fotos de L-Gante y Anto Pane que parecían confirmar el affaire. Se trata de imágenes tomadas en la madrugada del martes adentro de un boliche del barrio de San Telmo en donde se había presentado El Polaco y ellos habían coincidido.

Por otra parte, en sus historias, Pochi, la creadora de la cuenta de chimentos @gossipeame, compartió una captura de chat de la propia Pane hablando con un amigo y confirmando la noche de pasión con el cantante: "Amo la info de este chat. Le da la razón a Wanda. Parece que L-Gante es nuestro nuevo latin sex lover", escribió al publicarla.

Para sorpresa de todos, en la conversación antes mencionada se podía leer a Anto diciéndole a su amigo que no podía ir a donde este la invitaba porque se encontraba teniendo relaciones sexuales con el interprete de Malianteo: "Estoy c... con L-Gante amigo. Termino y voy. Lo amo. Tenía razón Wanda. C... increíble", confesó la mediática en esa charla de índole privado de WhatsApp que se filtró en las redes sociales.