El drama de un platense héroe: persiguió a ladrones y los atrapó, pero terminó herido e internado

Una mujer sufrió una lamentable situación de inseguridad en el barrio La Loma, donde dos ladrones le robaron su moto, tirándola de la misma y forcejeando para llevarse el rodado y escapar a toda velocidad.

Lo cierto es que al ver esta acción, un joven que se encontraba a bordo de su moto, intentó ayudarla, persiguiendo a los delincuentes. Su nombre es Reymundo Alexis y tiene 27 años.

En un mano a mano con EL DIA, relató la secuencia: "Todo empezó en 24 y 36. Crucé todo por la plaza. En 26 y 38 se subieron a la moto y comenzó la persecución por 26; en 43 chocan contra un automóvil Peugeot 308. Ahí caen, me bajo de la moto, los agarro y les pego. Cuando me levanto a lo último, me quiebro una pierna".

A su vez, como consecuencia de lo sucedido, Reymundo afirmó que "tengo fractura de tibia y peroné". En estos momentos, se encuentra internado en el Hospital Rossi, con un yeso que le cubre toda su pierna izquierda, que se puede visualizar muy notoriamente en una foto que él mismo envió a este medio.

"Quiero que estas dos personas queden presas y no vuelvan a salir. Quiero que la paguen. Yo tuve dos años y siete meses con la pierna para recuperarme y por agarrar esto hoy en día, tengo que volver a luchar todo lo que ya luché". Anteriormente, había tenido un accidente el 16 de mayo del 2020, luego de haber sido chocado por un taxi en la zona de 5 y 83. "Tuve 9 operaciones y estuve mucho tiempo internado. Estuve a punto de perder la pierna".

En esta misma línea, agregó: "Ahora lo estoy tomando con calma. Esta vez es mas jodido que antes. La voy a pelar. No se sabe que es lo que va a volver a pasar. Vamos a hacer lo posible para no perder la pierna".

Según pudo recordar el joven, los ladrones descartaron un arma en una de las plazas de la zona y tenían un cuchillo en su poder.