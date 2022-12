¿Mauro Icardi detrás de una modelo famosa? El delantero no para de ponerle "likes"

Mauro Icardi actualmente se encuentra en Turquía, jugando para el Galatasaray. El ex de Wanda Nara, mientras juega y se entrena, no pierde el tiempo y le da muchos "like" a una famosa mujer que se pasea constantemente por los medios.

Se trata de Flopy Tesouro. Ella, publicó en su cuenta de Instagram una foto en traje de baño y fue el propio Icardi que le regaló un corazoncito.

Quien reveló esta nueva historia (que al parecer no tiene capítulos muy interesantes aún), fue la influencer Juariu, quien maneja redes sociales y hasta participa de los debates de Gran Hermano.

"Floppy no lo sigue (en Instagram). Él y sus cuentan sí la siguen", relató la joven.