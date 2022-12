VIDEO. "Les voy a contar por qué amo a esta mujer": De Paul sorprendió a Tini en pleno show

La Selección argentina sigue de fiesta, al igual que todo el país. Y uno de los héroes en Qatar no esconde su alegría. Se trata de Rodrigo De Paul, que apenas horas después de haber llegado al país, fue anoche a ver a su novia Tini Stoessel que brindó un impresionante show en el Campo Argentino de Polo.

Además de la ovación que se ganó de los fans de la ídolo pop, también sorprendió a todos al subir al escenario y hablarle al efervescente público de su pareja. Fue justamente la cantante quien pidió un aplauso para el campeón del mundo, momento en que explotaron los fanáticos.

La cámara lo enfocó y el futbolista, que fue a ver el recital con su hija Francesca, agradeció con un tierno gesto: hizo un corazón con sus manos. Pero más tarde empezó a retumbar el grito de “dale campeón” desde los cuatro costados, a lo que Tini le tiró un "te amo", para luego aplaudirlo y sumar a la celebración de su público.

Pero no todo quedó ahí. De Paul accedió a subir al escenario, con la camiseta del campeón puesta (al igual que su novia) y cuando sonaba la versión del himno tocada por "Airbag" -la banda de rock de los hermanos Sardelli-, y levantó la copa. Se trató de otro momento de pura excitación durante el espectáculo porque está claro que la obtención del título mundial tras 36 años sigue a flor de piel.

Además, el jugador del Atlético de Madrid tomó el micrófono y sorprendió a todos. Incluso hasta la propia cantante. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, empezó su relato y más tarde reveló una anécdota que vivieron juntos: como la derrota del debut ante Arabia Saudita pegó fuerte en todo el plantel, ella lo fue a ver para darle fuerzas.

Allí fue cuando dijo: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor". Y más tarde agregó: "Te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa”. Obviamente la tribuna se vino abajo de la ovación.

Tini no se quedó callada frente a tremenda declaración de amor y le respondió: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.

"En mí peor momento ello se tomó un avión y vino a buscarme, la amo con todo mí corazón"



De Paul sobre TINIpic.twitter.com/p7fBy7Xg6i — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

Rodrigo de Paul le llevó la copa del mundo a Tini y cerro su show en el campo de polo! "TENGO AL LADO A LA MUJER DE MI VIDA" pic.twitter.com/4d65t2zbwC — MF (@MundoFamososOk) December 23, 2022

Rodrigo de Paul le llevó la copa del mundo a Tini y cerro su show en el campo de polo! "TENGO AL LADO A LA MUJER DE MI VIDA" pic.twitter.com/4d65t2zbwC — MF (@MundoFamososOk) December 23, 2022

TINI y De Paul en el escenario juntos desde el Campo Argentino de Polo 🇦🇷pic.twitter.com/QRjbEKw8rS — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

¡TINI, DE PAUL Y LA COPA DEL MUNDO! Se vivió un gran momento en el show de la cantante, dónde Motorcito fue homenajeado por todo el público. ¡Dale campeón! pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022