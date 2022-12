Reinauguraron un histórico local del peronismo platense

El Centro Cultural La Rosada ubicado en la esquina de 5 y 527 de Tolosa, volvió a abrir sus puertas y ayer se produjo su reinauguración con un acto del que participaron dirigentes nacionales, bonaerenses y locales del peronismo. De la movida tomaron parte el ex gobernador y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el ex intendente y ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. También estuvieron el ex diputado provincial Carlos Bonicatto, el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga y el ex ministro de Trabajo bonaerense, Oscar “Cacho” Cuartango. Además, participó uno de los impulsores de la reapertura, Gonzalo Atanasof, ex concejal y diputado provincial. Entre otros dirigentes platenses, también cantó presente el empresario de la carne, Alberto Samid.